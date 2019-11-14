Политика

КоммерсантъКоммерсантъТуск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы». Так господин Туск отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости возобновить диалог с Россией.
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Глава Еврокомиссии Дональд Туск не согласился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который в недавнем интервью заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой, сообщает Financial Times
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РБКвчера в 17:43

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Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Известиявчера в 16:36

Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

РИА Новостивчера в 22:04

Председатель Евросовета назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Ведомостивчера в 18:44

Глава Еврокомиссии назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

РБКвчера в 17:43

Председатель Европейского Совета Дональд Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Эхо Москвы04:00

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

ТАССвчера в 16:10
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