Политика
ТАССТуск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером". С таким заявлением Туск выступил в среду в Колледже Европы в Брюгге.
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 21:35, Вашингтон
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Происшествия
Студент устроил стрельбу в строительном колледже Благовещенска
Студент строительного колледжа в Благовещенске 14 ноября открыл стрельбу в своем учебном заведении.
Известия 21:04
Технологии
Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки
Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, а также кружек, накидок и лото.
News.ru 19:53
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Шоу-бизнес
Мать Ольги Копосовой насмерть сбил поезд
Спросила, какого цвета были волосы у сбитого человека.
Телепрограмма 07:33
Общество
«Просто Игорь»: в Сети высмеяли новое название аэропорта в Челябинске
Процесс монтажа вывески с новым названием аэропорта в Челябинске, которому присвоили имя ученого Игоря Курчатова, стал поводом для обсуждений и шуток в Сети.
РИА Новости 18:37
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 11 ноября в 06:50
Политика
Армия Боливии признала Аньес исполняющей обязанности президента
Армия Боливии выразила поддержку оппозиционному сенатору Жанин Аньес, которая исполняет обязанности президента страны после отставки Эво Моралеса.
Профиль 03:07
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
Автопроизводители в России продолжают увеличивать цены на автомобили даже в условиях общего падения спроса.
Автоновости дня 10 ноября в 22:41
Космос
SpaceX испытала систему эвакуации корабля Crew Dragon
Российская газета 20:42
Экономика
ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России
Банк России посчитал «неприемлемой и недопустимой» практику, при которой кредитные организации без согласия клиентов присылают им черед Почту России именные кредитные карты.
РБК 19:48
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
Пятилетняя девочка пропала из дома в селе на севере Крыма. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Политика Сегодня 10:53
Происшествия
Уральского экс-судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского горсуда Челябинской области Сергей Югов был объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
Взгляд.ру 02:45
Интернет
YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты
Сервис видеохостинга YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты после вступления в силу новых условий использования во вторник, 10 декабря.
UfaTime.ru 11 ноября в 09:42
Гаджеты
Motorola опубликовала официальный анонс раскладушки Razr
Картинка темная, виден только силуэт устройства. Пожадничала Motorola с более подробным тизером.
The GEEK 08:32
Происшествия
В Бурятии мужчина взорвал в квартире похожий на гранату предмет
Мужчина 27 лет угрожал своей сожительнице нанесением побоев, при этом он показал ей предмет, похожий на гранату.
РБК 21:29
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Здоровье
Причиной болезни вейперов назвали искусственную форму витамина Е
Анализ образцов жидкости из легких 29 пациентов с болезнью вейперов (EVALI, ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь легких) показал, что с наибольшей вероятностью в его возникновении виноват ацетат витамина Е – маслянистая, синтетическая форма этого вещества.
ТАСС Наука 11 ноября в 06:31
Хоккей
Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче суперсерии
Газета.Ru 11 ноября в 23:24
Политика
Правительство Украины отправят в изгнание из-за ошибок Зеленского
Спивак заявил, что 3 ошибки президента состоят в том, что Зеленский не начал уголовное преследование коррупционеров, не провел в жизнь принцип "закон один для всех" и не смог добиться того, чтобы украинцы начали возвращаться из эмиграции.
Утро.ru 00:30
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика
Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости 12:19
Авто
Kia показал новые изображения серийной Kia Optima
В Сети появились очередные официальные изображения Kia Optima нового поколения.
Тарантас Ньюс 11 ноября в 00:33
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18