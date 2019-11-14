Политика

ТАССТАССТуск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером". С таким заявлением Туск выступил в среду в Колледже Европы в Брюгге.
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Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

ТАСС16:10

Глава Еврокомиссии назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

РБК17:43

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Известия16:36

Россия является «стратегической проблемой» ЕС, а не «стратегическим партнером»

Эхо Москвы18:05

Туск заявил, что РФ является «стратегической проблемой» Евросоюза

Аргументы и Факты19:15
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Армия и оружие

В Белоруссию прибыли первые два истребителя Су-30СМ из России

REGNUM 07:28
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Происшествия

Студент устроил стрельбу в строительном колледже Благовещенска

Студент строительного колледжа в Благовещенске 14 ноября открыл стрельбу в своем учебном заведении.
Известия 21:04
Технологии

Роскосмос потратит 17 млн рублей на новогодние подарки

Госкорпорация «Роскосмос» запланировала покупку наборов с космической едой, а также кружек, накидок и лото.
News.ru 19:53
Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
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Шоу-бизнес

Мать Ольги Копосовой насмерть сбил поезд

Спросила, какого цвета были волосы у сбитого человека.
Телепрограмма 07:33
Общество

«Просто Игорь»: в Сети высмеяли новое название аэропорта в Челябинске

Процесс монтажа вывески с новым названием аэропорта в Челябинске, которому присвоили имя ученого Игоря Курчатова, стал поводом для обсуждений и шуток в Сети.
РИА Новости 18:37
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru 11 ноября в 06:50
Политика

Армия Боливии признала Аньес исполняющей обязанности президента

Армия Боливии выразила поддержку оппозиционному сенатору Жанин Аньес, которая исполняет обязанности президента страны после отставки Эво Моралеса.
Профиль 03:07
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Авто

Автомобили в России дорожают при падении спроса

Автопроизводители в России продолжают увеличивать цены на автомобили даже в условиях общего падения спроса.
Автоновости дня 10 ноября в 22:41
Космос

SpaceX испытала систему эвакуации корабля Crew Dragon

Российская газета 20:42
Экономика

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через Почту России

Банк России посчитал «неприемлемой и недопустимой» практику, при которой кредитные организации без согласия клиентов присылают им черед Почту России именные кредитные карты.
РБК 19:48
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Пятилетняя девочка пропала из дома в селе на севере Крыма. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Политика Сегодня 10:53
Происшествия

Уральского экс-судью объявили в розыск за педофилию

Бывший судья Коркинского горсуда Челябинской области Сергей Югов был объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
Взгляд.ру 02:45
Интернет

YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты

Сервис видеохостинга YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты после вступления в силу новых условий использования во вторник, 10 декабря.
UfaTime.ru 11 ноября в 09:42
Гаджеты

Motorola опубликовала официальный анонс раскладушки Razr

Картинка темная, виден только силуэт устройства. Пожадничала Motorola с более подробным тизером.
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Происшествия

В Бурятии мужчина взорвал в квартире похожий на гранату предмет

Мужчина 27 лет угрожал своей сожительнице нанесением побоев, при этом он показал ей предмет, похожий на гранату.
РБК 21:29
Экономика

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
REGNUM 07:17
Здоровье

Причиной болезни вейперов назвали искусственную форму витамина Е

Анализ образцов жидкости из легких 29 пациентов с болезнью вейперов (EVALI, ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь легких) показал, что с наибольшей вероятностью в его возникновении виноват ацетат витамина Е – маслянистая, синтетическая форма этого вещества.
ТАСС Наука 11 ноября в 06:31
Хоккей

Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче суперсерии

Газета.Ru 11 ноября в 23:24
Политика

Правительство Украины отправят в изгнание из-за ошибок Зеленского

Спивак заявил, что 3 ошибки президента состоят в том, что Зеленский не начал уголовное преследование коррупционеров, не провел в жизнь принцип "закон один для всех" и не смог добиться того, чтобы украинцы начали возвращаться из эмиграции.
Утро.ru 00:30
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости 12:19
Авто

Kia показал новые изображения серийной Kia Optima

В Сети появились очередные официальные изображения Kia Optima нового поколения.
Тарантас Ньюс 11 ноября в 00:33
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
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Дональд Туск
Польский политик
Польский и общеевропейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года. В 2014 году стал председателем Европейского совета, в 2017 году переизбран на этот пост.
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