с чего всё началось

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером". С таким заявлением Туск выступил в среду в Колледже Европы в Брюгге.

Происшествия В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.

Происшествия В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.

Политика Китай не собирается брать обязательства о ежегодном приобретении сельскохозпродукции США на 50 миллиардов долларов Китай не собирается брать на себя обязательства о ежегодном приобретении сельскохозяйственной продукции США на сумму в 50 миллиардов долларов.

Политика Трамп сообщил, когда опубликует стенограмму беседы с Зеленским Президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, опубликует стенограмму телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.

Политика Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.

Происшествия Уральского экс-судью объявили в розыск за педофилию Бывший судья Коркинского горсуда Челябинской области Сергей Югов был объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как экономике страны удалось избежать рецессии.

Происшествия ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС 1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».

Политика Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.

Политика Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.

Общество Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Общество Израиль и «Исламский джихад» достигли соглашения о перемирии Израиль и палестинская организация «Исламский джихад» заключили соглашение о прекращении огня, передаёт AFP, ссылаясь на источники.

Культура Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.

Политика В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Космос SpaceX испытала систему эвакуации корабля Crew Dragon Компания SpaceX совершила наземное огневое испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon.

Общество Концерты Максима Галкина могут запретить Концерты юмориста могут запретить за его высказывания о цензуре на телевидении.О возможном запрете концертов Максима Галкина рассказал продюсер Леонид Мазор.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Футбол Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в следующем году бюджет футбольного клуба «Динамо», владельцем которого является банк, может увеличиться.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о слишком частых поломках F-35 Как сообщает агентство Bloomberg, именно об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей намерен рассказать главный испытатель Пентагона Роберт Белер.