Политика
ТАССТуск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером". С таким заявлением Туск выступил в среду в Колледже Европы в Брюгге.
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Глава Еврокомиссии Дональд Туск не согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в недавнем интервью заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой, сообщает Financial Times.РБКвчера в 17:43
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Дональд Туск: Россия является «стратегической проблемой» ЕС, а не «стратегическим партнером»
Эхо Москвывчера в 18:05
В руководстве Евросоюза назвали Россию «стратегической проблемой Европы»
Московский Комсомолецвчера в 22:31
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Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Lenta.ru вчера в 21:30
Происшествия
Ребенок умер в школе в Хабаровске
ТАСС вчера в 22:54
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
Политика
Китай не собирается брать обязательства о ежегодном приобретении сельскохозпродукции США на 50 миллиардов долларов
Китай не собирается брать на себя обязательства о ежегодном приобретении сельскохозяйственной продукции США на сумму в 50 миллиардов долларов.
Эхо Москвы 00:30
Политика
Трамп сообщил, когда опубликует стенограмму беседы с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что, возможно, опубликует стенограмму телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время.
Свободная Пресса вчера в 20:11
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 12:48
Гаджеты
Motorola представила смартфон razr с гибким экраном
Компания Motorola представила смартфон-раскладушку razr с гибким экраном.
N+1 вчера в 23:48
Происшествия
Уральского экс-судью объявили в розыск за педофилию
Бывший судья Коркинского горсуда Челябинской области Сергей Югов был объявлен в розыск по уголовному делу о педофилии, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
Взгляд.ру вчера в 02:45
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии экономике России
Президент России Владимир Путин на церемонии закрытия делового форума БРИКС рассказал, как экономике страны удалось избежать рецессии.
РИА Новости вчера в 17:07
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК вчера в 14:56
Политика
Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 12 ноября в 08:15
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru вчера в 14:03
Происшествия
Полицейские задержали водителя, устроившего дрифт на проспекте Кирова
Инспекторы ДПС задержали в Заводском районе водителя автомобиля ВАЗ-2113.
Версия-Саратов вчера в 13:57
Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM 12 ноября в 06:57
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Общество
Израиль и «Исламский джихад» достигли соглашения о перемирии
Израиль и палестинская организация «Исламский джихад» заключили соглашение о прекращении огня, передаёт AFP, ссылаясь на источники.
Московский Комсомолец 00:25
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Газета.Ru вчера в 10:09
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Космос
SpaceX испытала систему эвакуации корабля Crew Dragon
Компания SpaceX совершила наземное огневое испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon.
Российская газета вчера в 20:42
Общество
Концерты Максима Галкина могут запретить
Концерты юмориста могут запретить за его высказывания о цензуре на телевидении.О возможном запрете концертов Максима Галкина рассказал продюсер Леонид Мазор.
DixiNews вчера в 11:26
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Футбол
Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в следующем году бюджет футбольного клуба «Динамо», владельцем которого является банк, может увеличиться.
РБК 12 ноября в 08:05
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Происшествия
В «Артеке» школьница умерла во сне
РИА Новости вчера в 04:32
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
BFM.ru вчера в 04:27
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о слишком частых поломках F-35
Как сообщает агентство Bloomberg, именно об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей намерен рассказать главный испытатель Пентагона Роберт Белер.
РБК вчера в 18:30
Происшествия
В Крыму из запертого дома пропала 5-летняя девочка
Как сообщает управление СК РФ по Крыму, Дарья П. из села Кропоткино пропала 12 ноября, когда отец ребенка выехал из дома по делам и закрыл дочку одну.
Вести.Ru вчера в 11:16