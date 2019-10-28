Европейский союз в составе 27 стран-членов согласился, что он примет британский запрос на продление Brexit до 31 января 2020 года. Как ожидается, решение будет официально оформлено согласно письменной процедуре.

27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск. Это решение будет утверждено по письменной процедуре, без очного саммита.

Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января

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