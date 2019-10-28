Политика
ИнтерфаксТуск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск. Это решение будет утверждено по письменной процедуре, без очного саммита.
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Европейский союз в составе 27 стран-членов согласился, что он примет британский запрос на продление Brexit до 31 января 2020 года. Как ожидается, решение будет официально оформлено согласно письменной процедуре.
— Дональд Туск, польский политикФонтанка.Ру 06:14
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