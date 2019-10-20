Политика
Lenta.ruБорис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. Об этом Туск сообщил в своем Twitter. По словам Туска, теперь он приступит к консультациям с лидерами ЕС о дальнейших шагах.
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Позже, 20 октября, Туск в своем Twitter все же подтвердил получение первого письма и пообещал проконсультироваться с европейскими лидерами для осуществления дальнейших действий.Известия17:45
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Политика
Британский парламент обязал Джонсона просить отсрочку Brexit
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