Политика

Lenta.ruLenta.ruБорис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. Об этом Туск сообщил в своем Twitter. По словам Туска, теперь он приступит к консультациям с лидерами ЕС о дальнейших шагах.
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с чего всё началось
Позже, 20 октября, Туск в своем Twitter
 все же подтвердил получение первого письма и пообещал проконсультироваться с европейскими лидерами для осуществления дальнейших действий.
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