Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира

Глава Европейской народной партии, бывший председатель Евросовета Дональд Туск предложил номинировать на Нобелевскую премию мира белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских. Об этом он написал в среду, 9 сентября, в Twitter.В источнике
С чего всё началось
"Я верю, что это будет сильный сигнал, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского, который еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении в истории", - написал он в среду в Twitter
.
ТАССвчера в 08:37
Подробнее о событии
РБК

Туск предложил выдвинуть супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира

РБКвчера в 10:36
Life.ru

Туск предложил номинировать Тихановскую и её мужа на Нобелевскую премию мира

Life.ruвчера в 09:27
РИА Новости

Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира

РИА Новостивчера в 08:31
URA.Ru

Тихановской предлагают дать Нобелевскую премию

URA.Ruвчера в 08:40
ТАСС

Туск предложил выдвинуть семью Тихановских на Нобелевскую премию мира

ТАССвчера в 08:37
Газета.Ru

Туск предложил номинировать Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Газета.Ruвчера в 08:37
RT на русском

Туск предложил номинировать Тихановских на Нобелевскую премию мира

RT на русскомвчера в 08:46
КП - Беларусь

Дональд Туск предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира чету Тихановских

КП - Беларусьвчера в 10:36

Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе

Китай грубо нарушает договоренности и проводит агрессивные маневры, в то время как взаимодействие на военном, дипломатическом и политическом уровнях продолжается заявление Минобороны Индии Военные рассказали, что армия Индии ни разу не пересекала линию фактического контроля, а также не использовала агрессивное поведение, включая обстрел.
Piter.tv8 сентября в 02:19

Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.
РБКвчера в 11:17
101

В Киеве объяснили нехватку воды в Крыму милитаризацией полуострова

В украинском министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что готовы будут подать воду в Крым после возвращения полуострова Украине, а нынешнюю нехватку там воды связали с милитаризацией Крыма.
Интерфаксвчера в 15:04

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новостивчера в 14:14
10

РФС вынес вердикт по эпизоду с падением Азмуна в штрафной «Локомотива»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Владимира Москалёва не назначать одиннадцатиметровый удар в эпизоде с падением нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в штрафной «Локомотива» на 9-й минуте матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0), сообщает пресс-служба РФС.
Чемпионатвчера в 11:47