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Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира

Глава Европейской народной партии, бывший председатель Евросовета Дональд Туск предложил номинировать на Нобелевскую премию мира белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских. Об этом он написал в среду, 9 сентября, в Twitter.В источнике
С чего всё началось
«Я верю, это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и её мужа Сергея, который всё ещё находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусским задержанным в самое мирное движение за годы», — написал
 Туск в Twitter.
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РБК

Туск предложил выдвинуть супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира

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Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира

РИА Новостивчера в 08:31
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Туск предложил номинировать Тихановскую на Нобелевскую премию мира

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Туск предложил номинировать Тихановских на Нобелевскую премию мира

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