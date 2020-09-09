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Туск предложил выдвинуть Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Брюссель, 9 сентября 2020, 16:27 — REGNUM Предложение выдвинуть кандидата в президенты Белоруссии на минувших выборах Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира внёс 9 сентября лидер Европейской народной партии Дональд Туск в своём Twitter.В источнике
С чего всё началось
"Я верю, что это будет сильный сигнал, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского, который еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении в истории", - написал он в среду в Twitter
.
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