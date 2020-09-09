Глава Европейской народной партии, бывший председатель Евросовета Дональд Туск предложил номинировать на Нобелевскую премию мира белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских. Об этом он написал в среду, 9 сентября, в Twitter.

С чего всё началось "Я верю, что это будет сильный сигнал, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского, который еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении в истории", - написал он в среду в Twitter ТАСС вчера в 08:37