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Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира

Глава Европейской народной партии, бывший председатель Евросовета Дональд Туск предложил номинировать на Нобелевскую премию мира белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских. Об этом он написал в среду, 9 сентября, в Twitter.В источнике
С чего всё началось
"Я верю, что это будет сильный сигнал, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского, который еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении в истории", - написал он в среду в Twitter
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ТАССвчера в 08:37
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РБК

Туск предложил выдвинуть супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира

РБКвчера в 10:36
ТАСС

Туск предложил выдвинуть семью Тихановских на Нобелевскую премию мира

ТАССвчера в 08:37
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Туск предложил номинировать Тихановских на Нобелевскую премию мира

RT на русскомвчера в 08:46
URA.Ru

Тихановской предлагают дать Нобелевскую премию

URA.Ruвчера в 08:40
Life.ru

Туск предложил номинировать Тихановскую и её мужа на Нобелевскую премию мира

Life.ruвчера в 09:27
Газета.Ru

Туск предложил номинировать Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Газета.Ruвчера в 08:37
РИА Новости

Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира

РИА Новостивчера в 08:31
КП - Беларусь

Дональд Туск предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира чету Тихановских

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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»
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