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Piter.tv
Piter.tv

Туск предложил выдвинуть семью Тихановских на Нобелевскую премию мира

В Евросоюзе предложили отметить заслуги белорусских оппозиционеров. Дональд Туск предложил выдвинуть пару Светланы и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию мира. Об этом глава крупнейшей наднациональной партии Евросоюза(Европейской народной партии) записал в собственном аккаунте в Twitter.В источнике
С чего всё началось
«Я верю, это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и её мужа Сергея, который всё ещё находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусским задержанным в самое мирное движение за годы», — написал
 Туск в Twitter.
RT на русском08:46
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РБК

Туск предложил выдвинуть супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира

РБК10:36
URA.Ru

Тихановской предлагают дать Нобелевскую премию

URA.Ru08:40
RT на русском

Туск предложил номинировать Тихановских на Нобелевскую премию мира

RT на русском08:46
Life.ru

Туск предложил номинировать Тихановскую и её мужа на Нобелевскую премию мира

Life.ru09:27
ТАСС

Туск предложил выдвинуть семью Тихановских на Нобелевскую премию мира

ТАСС08:37
Газета.Ru

Туск предложил номинировать Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Газета.Ru08:37
РИА Новости

Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира

РИА Новости08:31
КП - Беларусь

Дональд Туск предложил выдвинуть на Нобелевскую премию мира чету Тихановских

КП - Беларусь10:36

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