Туск предложил выдвинуть семью Тихановских на Нобелевскую премию мира
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В Евросоюзе предложили отметить заслуги белорусских оппозиционеров. Дональд Туск предложил выдвинуть пару Светланы и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию мира. Об этом глава крупнейшей наднациональной партии Евросоюза(Европейской народной партии) записал в собственном аккаунте в Twitter.В источнике
С чего всё началось
«Я верю, это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и её мужа Сергея, который всё ещё находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусским задержанным в самое мирное движение за годы», — написал
Туск в Twitter.
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