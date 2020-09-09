Туск: семью Тихановской нужно выдвинуть на Нобелевскую премию мира
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Лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС — консервативной Европейской народной партии — Дональд Туск считает, что Сергея и Светлану Тихановских необходимо выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Своё предложение Туск опубликовал в Twitter.В источнике
С чего всё началось
«Я верю, это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и её мужа Сергея, который всё ещё находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусским задержанным в самое мирное движение за годы», — написал
Туск в Twitter.
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