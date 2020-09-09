Чистый отток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,7 раза

Чистый отток капитала в январе-августе 2020 г. вырос в 1,7 раза по сравнению с данными за тот же период прошлого года — с $20 млрд до $34,8 млрд, говорится в материалах Центрального банка России.