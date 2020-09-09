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ТАСС
ТАСС

Туск предложил выдвинуть семью Тихановских на Нобелевскую премию мира

Лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС - консервативной Европейской народной партии - Дональд Туск предложил выдвинуть Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира.В источнике
Дональд Тускпольский политик
Считаю, что будет сильно, если Евросоюз выдвинет Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем гражданам Белоруссии, которые участвуют в этом самом мирном движении за многие годы.
С чего всё началось
"Я верю, что это будет сильный сигнал, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского, который еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении в истории", - написал он в среду в Twitter
.
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