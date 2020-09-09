Считаю, что будет сильно, если Евросоюз выдвинет Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем гражданам Белоруссии, которые участвуют в этом самом мирном движении за многие годы.