Туск: семью Тихановской нужно выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Смотрите также
Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме
ЦБ сообщил о резком снижении числа используемых банковских карт
Иркутское ракетное соединение полностью вооружилось МБК «Ярс»
Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными
Туристы в Турции жалуются на отсутствие дискотек
Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии с РФ невозможна
Генпрокурор прокомментировал задержание 33 россиян в Белоруссии
В Греции сгорел лагерь беженцев, в котором проживали 13 тысяч человек
Холдинг LVMH отказался от покупки Tiffany
Актриса Анастасия Макеева объявила о разводе с третьим мужем Саковичем
Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале
МИД заявил послу ФРГ решительный протест из-за дела Навального
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Колесникова заключена под стражу по делу о захвате власти
Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными
Вышел первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева
Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем
Лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС — консервативной Европейской народной партии — Дональд Туск считает, что Сергея и Светлану Тихановских необходимо выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Своё предложение Туск опубликовал в Twitter.В источнике
С чего всё началось
"Я верю, что это будет сильный сигнал, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея Тихановского, который еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении в истории", - написал он в среду в Twitter
.
Подробнее о событии