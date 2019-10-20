Политика
Lenta.ruБорис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. Об этом Туск сообщил в своем Twitter. По словам Туска, теперь он приступит к консультациям с лидерами ЕС о дальнейших шагах.
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Происшествия
Школьный тренер в Орегоне разоружил стрелка при помощи объятий
Телеканал ABC News опубликовал видеозапись с камер наружного наблюдения, на которых видно, как тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ в Портленде (штат Орегона) Кианон Лоу предотвращает трагедию, разоружая студента, который пришел в школу с оружием.
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
Гаджеты
Компания Apple случайно показала новый MacBook Pro 16
По предварительным данным, презентация нового MacBook Pro 16 состоится в начале 2020 года.
Происшествия
МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае
Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало кадры, на которых показаны последствия крушения дамбы в районе поселка Щетинкино.
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Культура
Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»
Сама Регина Тодоренко пока никак не комментировала новость о своем возвращении на трэвел-шоу, где работала продолжительное время, посетив десятки стран.
Политика
Вучич по-русски поблагодарил Путина
Президент Сербии Александар Вучич по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Здоровье
Врач объяснил, почему опасен отказ от бюстгальтера
Медицинский специалисты объяснил, чем может обернуться для женщины отказ от верхней части нижнего белья.
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи
Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
Киберспорт
Valve не выпустит Diretide в 2019 году
Valve сообщила, что в этом году событие Diretide не появится в Dota 2. По словам одного из сотрудников, сейчас компания работает над матчмейкингом, улучшением игры для новых пользователей, а также патчем Outlanders.
Происшествия
На отдыхе в Турции погибла девочка из России
Маленькая россиянка погибла в Турции, сообщает турецкое издание DHA. Семья Сугробовых отдыхала в Кемере.
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Общество
Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»
Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
Технологии
В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь
Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
Армия и оружие
Советник Эрдогана сообщил о договоренности о зоне безопасности в Сирии
Как сообщил Актай, в зону безопасности войдет восток Евфрата, включая провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор, ее глубина составит 32 км. Советник Эрдогана уточнил, что сотрудничество между Вашингтоном и Анкарой в зоне безопасности будет осуществляться в рамках отношений между двумя государствами как членами НАТО.
Единоборства
Макгрегор опубликовал фото на фоне герба России
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Здоровье
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».
Шоу-бизнес
Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети
Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет.
Футбол
«Реал» в меньшинстве уступил «Мальорке»
В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает второе место (18 очков), а «Мальорка» — 14-е (10 очков).
Политика
Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд
Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
Здоровье
Подготовлен план перехода на МКБ-11
План перехода российского здравоохранения на МКБ-11подготовлен и будет утвержден после обсуждения со специалистами.
Футбол
Валерий Карпин: «Многие игроки остались в своих сборных»
«Половина моих игроков осталась в своих сборных», - сказал Валерий Карпин.
Футбол
Матч Кубка Англии не был доигран из-за расизма
Матч четвёртого предварительного раунда Кубка Англии между «Харинги Боро» и «Йовил Таун» не был доигран.
Авто
Внедорожник Lexus LX 600 может стать шестицилиндровым
На других рынках премиальный внедорожник на базе Toyota Land Cruiser предлагается с дизельным 4,5-литровым турбомотором на 268 л.с. и крутящим моментом 650 Нм в качестве модели LX 450d.