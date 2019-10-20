Политика

Lenta.ruLenta.ruБорис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. Об этом Туск сообщил в своем Twitter. По словам Туска, теперь он приступит к консультациям с лидерами ЕС о дальнейших шагах.
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