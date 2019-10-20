с чего всё началось

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter. Несколько ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Джонсона быстро уточнить позицию по выходу Соединенного королевства из состава ЕС.

Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

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