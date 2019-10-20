Политика
Вести.RuТуск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit
Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter. Несколько ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Джонсона быстро уточнить позицию по выходу Соединенного королевства из состава ЕС.
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с чего всё началось
Позже, 20 октября, Туск в своем Twitter все же подтвердил получение первого письма и пообещал проконсультироваться с европейскими лидерами для осуществления дальнейших действий.Известиявчера в 17:45
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Джонсон написал Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года
Вести.Ruвчера в 19:33
В письме Туску Джонсон счел перенос Brexit противоречащим интересам Лондона и ЕС
Интерфаксвчера в 18:14
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Экономика
МВФ откладывает пересмотр страновых квот
Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу принял решение не вносить изменения в страновые квоты фонда в рамках 15-го пересмотра и вернуться к рассмотрению этого вопроса не позднее конца 2023 года.
Происшествия
В Красноярском крае ввели режим ЧС после прорыва дамбы
Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации после прорыва дамбы на реке Сейба возле золотодобывающего предприятия, сообщили в региональном МЧС.
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
Происшествия
После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели
Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Политика
Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Происшествия
Тела погибших в Екатеринбурге рабочих подняли на поверхность
В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
Футбол
Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1
Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Политика
В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань»
Депутат от партии "Европейская солидарность", главой которой является Петр Порошенко, Алексей Гончаренко сообщил, что в рамках Верховной рады Украины создано объединение "Кубань", включающее в себя депутатов из разных фракций.
Технологии
Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Футбол
Титов назвал назначение Тедеско плевком в российский тренерский корпус
Оба сказали правильную вещь: назначение немца плевок в российский тренерский корпус. Человек работал только в "Шальке", полтора года.
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба
Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
Хоккей
«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»
Армия и оружие
Репутация США в опасности: Киев усилил военную полицию для недопущения вывоза оружия из Донбасса
В Украине военная служба правопорядка перешла в повышенную боевую готовность для предотвращения вывоза оружия из зоны «Операции объединенных сил» для проходящих в незалежной акций протеста.
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России
Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
Футбол
Ибрагимович заявил о желании побороться за скудетто
Авто
Появились первые изображения нового Hyundai Tucson
Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Армия и оружие
Турция и США договорились приостановить операцию «Источник мира»
Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира».
Армия и оружие
Секретные учения НАТО по сценарию атомной войны начались в Германии
Наука
Раскрыто влияние перца чили на развитие рака
Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.
Происшествия
Появилось видео нападения на полицейского в московском метро
Здоровье
Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды
Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды.