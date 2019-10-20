Политика

Вести.RuВести.RuТуск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit

Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter. Несколько ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Джонсона быстро уточнить позицию по выходу Соединенного королевства из состава ЕС.
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с чего всё началось
Позже, 20 октября, Туск в своем Twitter
 все же подтвердил получение первого письма и пообещал проконсультироваться с европейскими лидерами для осуществления дальнейших действий.
Известиявчера в 17:45

Подробнее о событии

Джонсон написал Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года

Вести.Ruвчера в 19:33

СМИ опубликовали письма Джонсона Туску об отсрочке Brexit

РБКвчера в 19:43

Джонсон: отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Великобритании и ЕС

ТАССвчера в 19:15

Джонсон попросил ЕС отложить брексит до 31 января 2020 года

RT на русскомвчера в 18:30

Британская оппозиция призовет к ответу Джонсона за двусмысленные письма ЕС

РИА Новостивчера в 18:46

В письме Туску Джонсон счел перенос Brexit противоречащим интересам Лондона и ЕС

Интерфаксвчера в 18:14

Джонсон не стал подписывать письмо об отсрочке «Брексита»

Коммерсантъвчера в 18:38
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Экономика

МВФ откладывает пересмотр страновых квот

Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу принял решение не вносить изменения в страновые квоты фонда в рамках 15-го пересмотра и вернуться к рассмотрению этого вопроса не позднее конца 2023 года.
ТАСС 18 октября в 18:04
Происшествия

В Красноярском крае ввели режим ЧС после прорыва дамбы

Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации после прорыва дамбы на реке Сейба возле золотодобывающего предприятия, сообщили в региональном МЧС.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM 18 октября в 19:11
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК вчера в 05:45
Происшествия

После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели

Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
РБК вчера в 23:31
Политика

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 18 октября в 07:06
Происшествия

Тела погибших в Екатеринбурге рабочих подняли на поверхность

В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
REGNUM вчера в 23:59
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Футбол

Дзюба разгромил «Ростов» со счетом 6:1

Статистика матча (" Зенит" / "Ростов") Удары 13/6 Удары в створ 8/4 Владение 63 % / 37% Фолы 10/14 Угловые 3/3 WhoScored 7.30 / 6.03 Составы на матч: "Зенит": Кержаков, Жустино, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Азмун, Дзюба, Дриусси.
REGNUM 00:48
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Меркель

РИА Новости вчера в 12:08
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Политика

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань»

Депутат от партии "Европейская солидарность", главой которой является Петр Порошенко, Алексей Гончаренко сообщил, что в рамках Верховной рады Украины создано объединение "Кубань", включающее в себя депутатов из разных фракций.
Капитал страны 17 октября в 13:43
Технологии

Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10

Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera вчера в 10:53
Футбол

Титов назвал назначение Тедеско плевком в российский тренерский корпус

Оба сказали правильную вещь: назначение немца плевок в российский тренерский корпус. Человек работал только в "Шальке", полтора года.
Sport.ru 18 октября в 10:29
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба

Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
Газета.Ru вчера в 20:30
Хоккей

«Салават Юлаев» в первом «Зелёном дерби» сезона обыграл «Ак Барс»

Телеканал UTV вчера в 09:52
Армия и оружие

Репутация США в опасности: Киев усилил военную полицию для недопущения вывоза оружия из Донбасса

В Украине военная служба правопорядка перешла в повышенную боевую готовность для предотвращения вывоза оружия из зоны «Операции объединенных сил» для проходящих в незалежной акций протеста.
КП - Донецк вчера в 08:24
Культура

Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Культуромания 17 октября в 15:47
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномальность осени в центре России

Аномально теплую погоду в центральной части России вызвал антициклон, который продолжит доминировать на европейской территории страны в ближайшие дни.
РИА Новости вчера в 23:18
Футбол

Ибрагимович заявил о желании побороться за скудетто

Газета.Ru вчера в 04:58
Авто

Появились первые изображения нового Hyundai Tucson

Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня вчера в 11:37
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Происшествия

В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Газета.Ru вчера в 10:48
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию «Источник мира»

Турция и Соединённые Штаты договорились приостановить военную операцию на северо-востоке Сирии «Источник мира».
RT на русском 17 октября в 13:41
Армия и оружие

Секретные учения НАТО по сценарию атомной войны начались в Германии

Экономика сегодня 18 октября в 23:54
Наука

Раскрыто влияние перца чили на развитие рака

Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.
Ferra вчера в 09:02
Происшествия

Появилось видео нападения на полицейского в московском метро

Lenta.ru вчера в 13:40
Здоровье

Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды

Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды.
Дни.ру 18 октября в 13:45
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