Алёна Косторная впервые выиграла этап Гран-при по фигурному катанию. Во французском Гренобле 16-летняя россиянка чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе и набрала в сумме 236 баллов. Алина Загитова осталась на втором месте, которое она занимала по итогам короткого проката.

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

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