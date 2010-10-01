Общество
Тайга.инфоТува признана регионом с худшим качеством жизни
Опубликован рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году. Республику Тыва занимает последнюю позицию второй год подряд (рейтинговый балл 17,533). Лучшим из регионов Сибири стала Новосибирская область, которая занимает 22 место (52,508).
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Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
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В Алеппо вновь начал работу аэропорт
Государственное телевидение Сирии сообщили о возобновлении работы аэропорта в Алеппо.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
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В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
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Общество
В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку
Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Авто
Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе сократился на 16,5%
Напомним, экспорт легковых автомобилей в России в 2019 году в штуках увеличился на 16,7%, до 109,4 тыс. машин, в деньгах — на 23,6%, до $1,6 млрд.
Кино
В Сети появилось первое видео со съемок «Отряда самоубийц 2»
Один из фанатских твиттер-аккаунтов, посвященных фильмам про персонажей DC Comics, опубликовал первое видео со съемок "Отряда самоубийц 2". Об этом сообщает "Газета.ру".
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.
Политика
СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
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Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Авто
Фото нового Racing Point появились в интернете
Уже сегодня будет официально представлен гоночный болид под названием Racing Point.
Хоккей
Мирзиёев дал квартиры звездам советского и российского хоккея
Наука
Установили механизм воздействия зеленого чая на рак
Выяснилось, что фитохимический эпигаллокатехин-3-галлат, в большом количестве содержащийся в зеленом чае, может блокировать фермент, помогающий росту раковых клеток.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Общество
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд РФ, ГАБТ же передал ей через адвоката пакет необходимых документов в октябре 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Кино
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Экономика
Жилищное строительство в России начало снижаться
Политика
Второе чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта
Второе чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию может пройти 10 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.