Общество

Тайга.инфоТайга.инфоТува признана регионом с худшим качеством жизни

Опубликован рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году. Республику Тыва занимает последнюю позицию второй год подряд (рейтинговый балл 17,533). Лучшим из регионов Сибири стала Новосибирская область, которая занимает 22 место (52,508).
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Второе чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта

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