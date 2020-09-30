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Афанасий-бизнес
Афанасий-бизнес

Тверская область отличилась низким риском мошенничеств при ОСАГО

Тверская область попала в «зеленую» зону, как и большинство регионов ЦФО. О благоприятной обстановке говорят такие показатели, как размеры средней выплаты, частоты страховых событий и скользящего коэффициента выплат.В источнике
С чего всё началось
Банк России в своем мониторинге
 рисков недобросовестных действий в ОСАГО отметил, что по данным за истекший скользящий год (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) Ивановская область на фоне улучшающихся показателей (снижение средней выплаты, частоты страховых событий и скользящего коэффициента выплат) переместилась из «желтой» зоны среднего риска стать жертвой мошенничества с ОСАГО в «зеленую» зону с наименьшим риском.
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