Распоряжение о выделении средств уже подписано правительством России. В ближайшее время подпишем соглашение с Минприроды РФ, заключим контракт и уже в этом году приступим к работам. Полностью завершить рекультивацию планируется в 2022 году.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит шести регионам более 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

Общество Москалькова проверила условия содержания в СИЗО Фургала и Сафронова Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова посетила в СИЗО «Лефортово» экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и журналиста Ивана Сафронова. 9

Политика Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края Фургал, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке, считает, что нынешняя ситуация является вопросом чести, «и жить с таким грузом обвинений нельзя ни губернатору, ни простому человеку». 126

Путешествия Россияне показали реальные фото и видео с пляжей «треснувшего как курорт» Сочи В СМИ и соцсетях активно расходится видео переполненных пляжей курортов Краснодарского края с формулировкой: "Сочи скоро треснет как курорт".

Общество В России предложили устанавливать срок службы жилых домов Союз потребителей обратился в Минстрой с инициативой создать специальный ГОСТ, где будет определен метод оценки срока службы жилых домов. 82

Технологии PayPal запускает сервис торговли криптовалютами PayPal намерена в ближайшее время запустить собственный сервис для торговли и хранения криптовалют. 4

Культура Актеры Сергей Бурунов и Данила Козловский вернут зрителей в кинотеатры Кинотеатры, дистрибьюторы и СМИ запустили совместную рекламную акцию, которая должна помочь вернуть вернуть зрителей в кинотеатры после пяти месяцев ограничений в работе в связи с пандемией коронавируса. 46

Технологии Илон Маск назвал преимущества чипирования Глава SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал о преимуществах чипирования людей, сообщает LADbible. 9

Шоу-бизнес 37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца A post shared by Barbie (@ nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти. 1

Происшествия В Бурятии возобновили поиски пропавшего самолета Ан-2 Поиски пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту возобновлены в 04:30 по местному времени в Улан-Удэ( 23.30 мск понедельника), сообщил ТАСС диспетчер регионального координационного центра поиска и спасания. 155

Политика Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, прежний глава региона Сергей Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия". 18

Армия и оружие В ОБСЕ назвали число погибших в этом году в Донбассе мирных жителей В марте глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что за шесть лет вооруженного конфликта в Донбассе погибли 3350 гражданских, более 7 тыс. мирных жителей пострадали.

Футбол Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» Туринский "Ювентус" одержал победу над римским "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Армия и оружие Сирийским военным удалось захватить самый скрытный беспилотник в мире Сирийским военным удалось совершить практически невозможное, захватив один из самых скрытных беспилотников в мире - Black Hornet 3, являющийся одним из самых миниатюрных тактических разведывательных беспилотников в мире.

Общество Стивен Сигал прилетел в Бурятию Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует посетить буддийский центр. 4

Шоу-бизнес Обнародованы доходы Мирославы Карпович Мирослава Карпович зрителям запомнилась, прежде всего, по роли Маши Васнецовой из «Папиных дочек». 32