Политика
Газета.RuТверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что ФБК подал иск к Путину, в котором заявитель "просит признать его виновным в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан", а эти права, по мнению фонда, нарушаются Следственным комитетом при расследовании дела об отмывании крупной суммы денег через ФБК.Интерфакс04:35
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Экономика
Прибавка будет. В новом году вырастут выплаты работающим пенсионерам
Правда, совсем без прибавки в следующем году работающие пенсионеры не останутся.
Общество
Медик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
Днем 21 ноября стало известно, что Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей с учетом обеспокоенности граждан .
Политика
Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Политика
В России решат проблему производства аналогов импортных лекарств
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит России при отказе иностранной компании поставлять лекарства в РФ самостоятельно производить этот препарат, заплатив держателю патента, следует из базы данных ГД.
Футбол
Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Политика
Путин вручил награды вдовам испытателей, погибших под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды вдовам сотрудников «Росатома», погибших при взрыве на испытаниях нового ракетного двигателя на полигоне под Северодвинском.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Барыс», выиграв пятый матч подряд
Хоккеисты «Барыса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграли казанскому «Ак Барсу».
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Технологии
Павел Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Константином Меладзе
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
Транспорт
Путин в четверг примет участие в открытии движения по МЦД
После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Танкер «Делфи» под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе. Об этом сообщает украинское издание «Думская».
Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
Политика
В посольстве России прокомментировали сообщения о «шпионе» в Сербии
20 ноября сербский таблоид Blic опубликовал материал, в котором говорилось, что «российский разведчик» Георгий Клебан, предположительно, завербовал высокопоставленного офицера Сербии.
Футбол
Сборная России сыграет матч Евро-2020 с Данией в Копенгагене
Напомним: либо Россия, либо Дания, попавшие в одну группу Евро-2020, как одни из стран-организаторов финальной стадии турнира должны были провести три встречи группового этапа дома.
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
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