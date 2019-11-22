Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

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Политика Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

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Финансы Спрос российских банков на евро достиг годового максимума В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).