Политика

Газета.RuГазета.RuТверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
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Тверской суд отказался принять иск ФБК к Путину

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Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
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Спорт

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Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
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В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В столице Приморья мать умертвила недавно родившегося сына, сбросив его с высоты восьмого этажа.
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Самолет «Турецких авиалиний» аварийно сел в Одессе. Идет эвакуация

Известно, что пассажирский самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии» выполнял рейс Стамбул — Одесса.
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В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
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Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных

Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
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Почему ушел в отставку глава "Российского экологического оператора" Гендиректор "Российского экологического оператора", куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
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Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
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