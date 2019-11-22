Политика
Газета.RuТверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
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Общество
Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова.
Политика
Путин вручил награды вдовам погибших на полигоне под Северодвинском
Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества, присуждённый посмертно, вдовам погибших во время испытаний на полигоне под Северодвинском.
Авто
Новый Hyundai Sonata получил российские цены
Компания Hyundai обнародовала прайс на седан Hyundai Sonata новой генерации для России.
Общество
ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков
В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Политика
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Политика
МВФ выдвинул Украине жесткое условие
Украинский политик Сергей Лещенко сообщил, что Международный валютный фонд требует от Киева принятия закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Общество
Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей
Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Спорт
Президента ВФЛА Шляхтина отстранили
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Политика
В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Путин вручил уральским пилотам звезды Героев России
По Указу президента, командиру экипажу Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев России, пятеро бортпроводников награждены орденами Мужества.
Армия и оружие
Анкара прорабатывает вопрос совместимости С-400 и F-35
Как отметил Хулуси Акар, даже если российские системы не смогут работать параллельно с F-35, то Анкара найдет максимально удобную формулу действий.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила новорожденного из окна восьмого этажа
В столице Приморья мать умертвила недавно родившегося сына, сбросив его с высоты восьмого этажа.
Происшествия
Самолет «Турецких авиалиний» аварийно сел в Одессе. Идет эвакуация
Известно, что пассажирский самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии» выполнял рейс Стамбул — Одесса.
Общество
Шоу Victoria’s Secret официально отменили
В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Армия и оружие
Путин объявил о подготовке новой госпрограммы вооружений
В следующем году в России начнется подготовка новой госпрограммы вооружений.
Политика
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
Происшествия
Якутская школьница погибла в ванной, заряжая телефон
Начата проверка по факту смерти в ванной комнате 14-летней школьницы из Ленска, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Якутии.
Финансы
Спрос российских банков на евро достиг годового максимума
В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Футбол
Алекс Фергюсон: «Гиггзу всегда было суждено стать топ-тренером»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон оценил достижение Райана Гиггза, под руководством которого сборная Уэльса вышла на Евро-2020.
Футбол
Сборная России сыграет на Евро-2020 против Дании в Копенгагене
Сборная России сыграет матч против сборной Дании на предстоящем чемпионате Европы по футболу 2020 года в Копенгагене.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения
Почему ушел в отставку глава "Российского экологического оператора" Гендиректор "Российского экологического оператора", куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
Происшествия
В небе над Лос-Анджелесом пролетел горящий Boeing
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.