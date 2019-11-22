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Политика Песков: расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.