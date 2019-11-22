Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.

Тверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Транспорт Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам Президент России Владимир Путин принял участие в открытии двух первых Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает «РИА Новости» в четверг, 21 ноября.

Экономика ФНС увеличила поступление налогов в бюджет Основной вклад в рост налоговых поступлений вносят ненефтегазовые доходы, объем которых в консолидированном бюджете вырос на 12,4%, а в федеральном - на 18%.

Футбол Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.

Происшествия В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.

Авто Первые фото роскошного Mercedes-Maybach GLS Стараниями китайских отраслевых СМИ в сеть просочились самые первые фото роскошного внедорожника Mercedes-Maybach GLS.

Происшествия Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.