Политика

Газета.RuГазета.RuТверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 07:08, Ашберн
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду не примет участия в матче с «Аталантой» в рамках 13-го тура чемпионата Италии.
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Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

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Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей

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Президент России Владимир Путин принял участие в открытии двух первых Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает «РИА Новости» в четверг, 21 ноября.
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Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
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В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Газета.Ru 05:24
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ФНС увеличила поступление налогов в бюджет

Основной вклад в рост налоговых поступлений вносят ненефтегазовые доходы, объем которых в консолидированном бюджете вырос на 12,4%, а в федеральном - на 18%.
Российская газета вчера в 05:08
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ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

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По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.
РИА Новости 06:37
Футбол

Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
RT на русском 20 ноября в 06:40
Общество

Польша экстрадировала в РФ экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала в Россию экс-владельца НПО «Космос» Андрея Чернякова. Его обвиняют в мошенничестве на сумму почти 17 миллиардов рублей.
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Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
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В российской армии зафиксировали рост насилия в отношении подчиненных со стороны командиров.
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Рублёв вывел сборную России вперёд в четвертьфинале Кубка Дэвиса

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Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
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Футбол

Главный секретарь РФС может выдвинуться в президенты РПЛ

Генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева назвали возможным претендентом на пост президента Российской премьер-лиги.
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Наргиз без Фадеева оказалась в европейском топ-чарте

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Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом

Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
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Армия и оружие

Турецкие военные задержали в Сирии организатора терактов в России

Турецкие военные задержали в Сирии боевика-исламиста, организовавшего 20 терактов – в том числе в России и Германии.
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Первые фото роскошного Mercedes-Maybach GLS

Стараниями китайских отраслевых СМИ в сеть просочились самые первые фото роскошного внедорожника Mercedes-Maybach GLS.
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В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
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У погибших в Сегеже птиц нашли орнитоз

Россельхознадзор Карелии выявил у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя орнитоза.
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Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
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Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
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Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест

Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
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Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке

Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
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Curiosity фиксирует скачки кислорода на Марсе весной и летом

Впервые в истории освоения космоса ученые измерили сезонные изменения газов, которые заполняют воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.
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