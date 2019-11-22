Политика
Газета.RuТверской суд Москвы отказал ФБК в иске к Путину
Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева заявила, что суд отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) к президенту России Владимиру Путину.
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Футбол
Сарри: Роналду на 99% не сыграет с «Аталантой»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду не примет участия в матче с «Аталантой» в рамках 13-го тура чемпионата Италии.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Общество
Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей
Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
Транспорт
Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии двух первых Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает «РИА Новости» в четверг, 21 ноября.
Армия и оружие
Путин назвал долю современного оружия и техники в армии
Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
Происшествия
В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Экономика
ФНС увеличила поступление налогов в бюджет
Основной вклад в рост налоговых поступлений вносят ненефтегазовые доходы, объем которых в консолидированном бюджете вырос на 12,4%, а в федеральном - на 18%.
Здоровье
Малышева назвала ранние симптомы рака мозга
Футбол
Сборная России сыграет матч ЕВРО-2020 с командой Дании в Копенгагене
По регламенту финальной части ЕВРО-2020, матчи группы B пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, поэтому в нее автоматически должны попасть команды Дании и России.
Футбол
Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Общество
Польша экстрадировала в РФ экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала в Россию экс-владельца НПО «Космос» Андрея Чернякова. Его обвиняют в мошенничестве на сумму почти 17 миллиардов рублей.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Политика
В Кремле шокированы жестоким убийством в Сирии
Общество
Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии
В российской армии зафиксировали рост насилия в отношении подчиненных со стороны командиров.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Футбол
Главный секретарь РФС может выдвинуться в президенты РПЛ
Генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева назвали возможным претендентом на пост президента Российской премьер-лиги.
Музыка
Наргиз без Фадеева оказалась в европейском топ-чарте
Общество
Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом
Паромное сообщение между Турцией и Крымом, прерванное в 2017 году, возобновлено.
Армия и оружие
Турецкие военные задержали в Сирии организатора терактов в России
Турецкие военные задержали в Сирии боевика-исламиста, организовавшего 20 терактов – в том числе в России и Германии.
Авто
Первые фото роскошного Mercedes-Maybach GLS
Стараниями китайских отраслевых СМИ в сеть просочились самые первые фото роскошного внедорожника Mercedes-Maybach GLS.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Происшествия
У погибших в Сегеже птиц нашли орнитоз
Россельхознадзор Карелии выявил у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя орнитоза.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Происшествия
Бывший директор петербургского «Водоканала» помещен под домашний арест
Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 19 января бывшего гендиректора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Евгения Целикова, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Здоровье
Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке
Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Космос
Curiosity фиксирует скачки кислорода на Марсе весной и летом
Впервые в истории освоения космоса ученые измерили сезонные изменения газов, которые заполняют воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.