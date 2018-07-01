Политика

РБКРБКТверской суд отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской районный суд Москвы отказал сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в список НКО-иноагентов, в принятии иска к президенту России Владимиру Путину. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
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Ранее сообщалось, что ФБК подал иск
 к Путину, в котором заявитель "просит признать его виновным в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан", а эти права, по мнению фонда, нарушаются Следственным комитетом при расследовании дела об отмывании крупной суммы денег через ФБК.
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