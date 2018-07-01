Политика

ВедомостиВедомостиТверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщается в пресс-релизе суда. В нем отмечается, что заявление передано судье, который решит, будет ли иск принят на рассмотрение.
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с чего всё началось
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией подали иск к Владимиру Путину из-за уголовного дела об отмывании денег против ФБК в Тверской суд Москвы, сообщается
 на сайте Навального.
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Тверской суд Москвы в течение пяти дней решит, рассматривать или нет иск ФБК к Путину

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В Кремле прокомментировали иск ФБК к Путину

RT на русском06:04

Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Ведомости09:32
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Минздрав отложил решение ввести новые правила медосмотра для водителей

Сегодня в 14 часов 22 минуты по Московскому времени, замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай в своем канале Телеграм сообщил, что введение новой системы медосмотра водителей откладывается.
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Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили

Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
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Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
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В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru 09:57
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Таллин требует, чтобы Россия вернула Эстонии «отнятые» территории

Что касается «возврата территории», то, как заверяет Пыллуаас, в свое время «Россия аннексировала около 5% территории Эстонии».
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«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
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Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме

Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Хайтек+ 08:45
Общество

Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
РБК 12:49
Общество

«Каста» записала новый гимн России и предложила его Путину

Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину.
Полит.ру 06:55
Политика

ФСБ задержала шпионившего в пользу Украины российского военного

Как отмечается в пресс-релизе ФСБ, по оперативным данным, российский военнослужащий собирал секретные сведения в отношении Вооруженных сил России по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.
Московский Комсомолец вчера в 09:36
Политика

Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией

В российском МИДе в ответ на сообщения о "шпионском скандале", разразившемся в Сербии в последние несколько дней, заявили, что это провокация, отметив, что к подобного рода "интересным сюжетам" дипломаты уже привыкли, так как они появляются каждый раз незадолго до встреч на высшем уровне.
Газета.Ru 11:45
Культура

На Первом стартовал сериал «Ничто не случается дважды»

На Первом канале стартовал украинский сериал "Ничто не случается дважды". Действие происходит в 90-е годы и наше время.
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Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов

Маяк (г. Сосновый Бор) 07:18
Спорт

Глава ВФЛА временно отстранен из-за «допингового» дела Лысенко

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
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На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

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Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о доходах в ее виде спорта, передает Sport24.
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Шоу-бизнес

Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой

На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
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Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru вчера в 16:00
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В Гусевском сосудистом центре 38-летней женщины провели уникальную для региона операцию на мозге

В Гусевском сосудистом центре 38-летней пациентке из Озёрска провели уникальную операцию на мозге и удалили тромб с помощью ангиографии — метода контрастного исследования кровеносных сосудов.
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Напомним, клип группы «Ленинград» I_$uss вышел в июне 2019 года.
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ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
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Патриарх Иерусалимский соберёт православных предстоятелей в Иордании

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Прибыль российских банков за 10 месяцев выросла почти на 42%

Прибыль банковского сектора за 10 месяцев 2019 года достигла 1,7 трлн рублей против 1,2 трлн рублей годом ранее.
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Космонавт объяснил редкие полеты россиянок в космос менструациями

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что россиянки редко летают в космос, так как созданные требования к работе ориентированы на мужчин.
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Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей

Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
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