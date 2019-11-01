28 ноября московский ЦСКА сыграет против «Лудогорца» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Московский клуб анонсировал предстоящую встречу в своем твиттере, но вместо эмблемы болгарского клуба разместил герб «Крыльев Советов».

Твиттер ЦСКА, анонсируя матч с «Лудогорцем», изобразил соперника с эмблемой «Крыльев Советов»

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