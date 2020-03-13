Политика
ТК ЗвездаTwitter, Facebook и Instagram удалили сотни «связанных с РФ» аккаунтов
По информации компаний, удаленные страницы управлялись из Нигерии и Ганы. Сразу несколько популярных социальных сетей объявили об удалении около 300 аккаунтов, якобы связанных с Россией. По версии пресс-служб компаний, удаленный контент был нацелен на вмешательство в американские выборы.
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Общество
Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прилету
Шри-Ланка приостановит выдачу виз по прилету иностранцам, прибывающим в международный аэропорт Коломбо по общегражданским паспортам.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Политика
NYT: Сандерс выиграл праймериз в Калифорнии
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс одержал победу над экс-вице-президентом США Джозефом Байденом на праймериз Демократической партии, которые прошли в штате Калифорния 3 марта.
Политика
Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров попросил о помиловании
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Здоровье
Доктор Мясников назвал способы защиты от коронавируса без лекарств
Главный врач ГКБ 71 и известный российский телеведущий Александр Мясников перечислил способы, которые помогут защититься от коронавируса, не прибегая к лекарствам.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Кино
Вин Дизель: Фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Политика
Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США
Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Политика
В США рассказали об исчезающих в океане российских подлодках
Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», пишет The Drive.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Энергетика
Мировые цены на нефть уверенно растут
RT сообщает, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,18% - теперь за баррель этой марки дают до $33,28.
Политика
Вопрос строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище закрыт
Именно депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова подняла тему строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище.
Политика
Большинство регионов поддержали поправки к конституции
В Совете Федерации получили уже 58 отзывов из региональных заксобраний по поправкам к конституции.
Общество
Суд в Германии отклонил иск против строительства газопровода Eugal
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против строительства трубопровода Eugal, который будет принимать газ из «Северного потока-2», сообщает пресс-служба суда.
Общество
В Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Экономика
Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов
Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.
Общество
Особый режим ввели в Татарстане из-за угрозы коронавируса
В Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Футбол
Семак оценил готовность Азмуна и Дриусси к матчу с «Уралом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 22-го тура Российской Премьер-лиги против екатеринбургского «Урала».
Политика
Мосгордума приняла поправки в Конституцию
Мосгордума в первом чтении приняла постановление об одобрении поправок в Конституцию 12 марта, в четверг.
Финансы
Мутко допустил возможность роста ставок по ипотеке из-за обвала рубля
Напомним, что 7 февраля ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 6% годовых, что послужило сигналом к снижению ипотечных ставок в ряде банков.
Общество
ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию
Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Экономика
Путин объяснил необходимость санации российских банков
Путин добавил, что Центральный банк проводил санации финансовых учреждений для того, что «миллионы граждан не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно».
Политика
Помпео: США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.