По информации компаний, удаленные страницы управлялись из Нигерии и Ганы. Сразу несколько популярных социальных сетей объявили об удалении около 300 аккаунтов, якобы связанных с Россией. По версии пресс-служб компаний, удаленный контент был нацелен на вмешательство в американские выборы.

Twitter, Facebook и Instagram удалили сотни «связанных с РФ» аккаунтов

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