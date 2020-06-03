Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Twitter Рогозина перешел Роскосмосу

Источник фото: Twitter "Принципиально важные публикации пресс-службы мы и так с генеральным директором согласовываем, поэтому нет смысла вести две параллельные страницы", — объяснил РИА "Новости" это преобразование руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
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Страница Рогозина в Twitter стала официальной страницей «Роскосмоса»

РБК11:59

Twitter Рогозина перешел Роскосмосу

Телеканал 360°07:11

Рогозин передал свой аккаунт в твиттере «Роскосмосу»

Дождь07:39

Аккаунт Рогозина в Twitter передан Роскосмосу

ТАСС07:34

Рогозин передал личный аккаунт в Twitter во владение Роскосмосу

Газета.Ru07:46

Рогозин передал свой личный аккаунт в Twitter Роскосмосу

News.ru06:29

Рогозин передал «Роскосмосу» личный аккаунт в твиттере

РИА Новости05:58
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Происшествия

Начало разлива топлива в Норильске попало на видео

Взгляд.ру 14:29
Политика

Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 14:34
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Происшествия

Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией

Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в потасовку перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News.
Коммерсантъ 14:32
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Гаджеты

За семь лет AMD продала более 550 миллионов GPU

Корпорация AMD за минувшие семь лет отгрузила 553 миллиона единиц GPU.
Игромания.ру 09:38
Политика

США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

РИА Новости вчера в 16:30
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Политика

Путин решил провести голосование по поправкам к Конституции 1 июля

Памфилова предложила проводить голосование не только в помещениях, но и в мобильных участках.
Муксун.fm 01 июня в 12:23
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Игры

Sony в РФ начала распродажу консолей PlayStation 4 и аксессуаров

Контроллеры DualShock 4 с 3 июня начали продавать за 2 999 рублей.
Astera 08:14
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Политика

Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
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Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
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Происшествия

Появилось фото пробившего стену поезда московского метро

РИА Новости 13:59
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Армия и оружие

Турция перебросила в Сирию мобильные комплексы ПВО

Стало известно о переброске в идлибскую зону деэскалации мобильных зенитных ракетных комплексов Atilgan.
Российская газета 08:18
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Гаджеты

Составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов

Список самых мощных Android-смартфонов среднего класса за май возглавил Oppo Reno3 5G, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:46
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Общество

Сотни паломников отправились в Великорецкий крестный ход

Верующие приехали даже из других регионов Ежегодно в Кировской области с 3 по 8 июня проходит Великорецкий крестный ход.
Новый вариант 05:26
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Здоровье

Иммунитет к COVID-19 может быть не вечным

По оценкам эксперта, иммунитет против COVID-19 может сохраняться примерно год, потом он может стать слабее.
Piter.tv 14:20
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Кино

Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года

Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM 01 июня в 03:02
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Происшествия

По делу Флойда обвинения предъявлены еще троим полицейским

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.
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В США полицейские встали на колени перед протестующими

В США полицейские в нескольких городах встали на одно колено перед участниками акций протеста, извинившись за своего коллегу, убившего чернокожего Джорджа Флойда.
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Матч ТВ 12:04
Экономика

Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли

Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
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Армия и оружие

ВВС США раскрыли цель полета бомбардировщиков B-1B над Черным морем

Стала известна задача, которую выполняли американские стратегические бомбардировщики В-1В во время полета над Черным морем.
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«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и Лодыгиным до конца сезона

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С Google требуют взыскать $5 млрд за сбор данных пользователей

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В Петербурге с 5 июня возобновятся богослужения

Согласно документу, с 5 июня разрешается посещение храмов при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ряда условий.
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Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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