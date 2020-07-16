Общество

RT на русскомRT на русскомTwitter блокирует пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней аккаунты

Компания Twitter в рамках борьбы с масштабным хакерским взломом решила заблокировать все аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение последних 30 дней.
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с чего всё началось
«В качестве меры предосторожности и меры реагирования для защиты безопасности людей мы предприняли следующий шаг: заблокировали все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней», — говорится в сообщении
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Twitter заблокировал аккаунты с попыткой смены пароля за последний месяц

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Twitter блокирует аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней

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