Общество
REGNUMTwitter начал блокировать пытавшиеся сменить пароль аккаунты
Вашингтон, 16 июля 2020, 22:56 — REGNUM Руководство Twitter заявило, что в рамках борьбы с хакерским взломом блокирует все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней.
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с чего всё началось
«В качестве меры предосторожности и меры реагирования для защиты безопасности людей мы предприняли следующий шаг: заблокировали все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней», — говорится в сообщении.RT на русском15:55
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Twitter заблокировал аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последнего месяца
Комсомольская правда15:45
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Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
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