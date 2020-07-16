с чего всё началось

Вашингтон, 16 июля 2020, 22:56 — REGNUM Руководство Twitter заявило, что в рамках борьбы с хакерским взломом блокирует все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней.

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 110

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 3

Шоу-бизнес Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные заявления в его защиту на рассмотрение лондонского суда.

Политика Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. 839

Кино Netflix займётся международным прокатом мультфильма о Губке Бобе Netflix приобрёл права на международный прокат нового мультфильма о Губке Бобе под названием «Губка Боб в бегах».

Политика Правозащитники раскритиковали доклад США о защите прав человека Правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия") в четверг подвергла критике представленный Госдепартаментом доклад так называемой Комиссии по неотчуждаемым правам человека, обвинив американскую администрацию в попытке отобрать лишь удобные для нее аспекты защиты прав человека и игнорировать остальные.

Общество Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 136

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,1K

Общество Dr Disrespect перешел на YouTube После бана Гай «Dr Disrespect» Бэйм не отчаялся и решил перейти на YouTube.

Киберспорт Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla В новой части популярной серии игр про неуловимых убийц, геймер будет управлять викингом Эйвором, который прибывает в Англию.

Экономика Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. 12

Экономика Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды. 14

Футбол Гончаренко: «ЦСКА был ближе к победе, чем „Локомотив“» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ.