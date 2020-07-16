Общество

REGNUMREGNUMTwitter начал блокировать пытавшиеся сменить пароль аккаунты

Вашингтон, 16 июля 2020, 22:56 — REGNUM Руководство Twitter заявило, что в рамках борьбы с хакерским взломом блокирует все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
«В качестве меры предосторожности и меры реагирования для защиты безопасности людей мы предприняли следующий шаг: заблокировали все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней», — говорится в сообщении
.
RT на русском15:55

Подробнее о событии

Twitter: разблокировка аккаунтов требует дополнительного времени

Газета.Ru17:47

Twitter заблокировал аккаунты с попыткой смены пароля за последний месяц

РБК16:46

Twitter блокирует пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней аккаунты

RT на русском15:55

У Twitter нет данных о том, что взломщики аккаунтов получили доступ к паролям

ТАСС16:18

Twitter блокирует аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней

РИА Новости16:12

Twitter заблокировал все сменившие пароли аккаунты после взлома

Коммерсантъ16:41

Twitter заблокировал аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последнего месяца

Комсомольская правда15:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Происшествия

Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали 10 человек

Коммерсантъ вчера в 23:54
55
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
110
Шоу-бизнес

Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой

По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru 16:02
3
Армия и оружие

В России завершился весенний военный призыв

Общественное телевидение России 05:24
13
Шоу-бизнес

Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в защиту Джонни Деппа на суде

Бывшие возлюбленные актера Джонни Деппа, актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные заявления в его защиту на рассмотрение лондонского суда.
РИА Новости 13:13
Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
839
Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
113
Шоу-бизнес

Агутин рассказал, как ему удалось сохранить брак с Варум после измены

Музыкант рассказал, как им удалось сохранить брак после его измены.
Вечерняя Москва 18:46
9
Гаджеты

Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания

Игромания.ру 09:48
2
Кино

Netflix займётся международным прокатом мультфильма о Губке Бобе

Netflix приобрёл права на международный прокат нового мультфильма о Губке Бобе под названием «Губка Боб в бегах».
Игромания.ру 07:42
Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Evo-rus.com 10:19
362
Происшествия

На востоке Турции разбился самолет-разведчик, семь человек погибли

На востоке Турции в провинции Ван разбился самолет-разведчик, жертвами крушения стали семь сотрудников органов безопасности.
МонаВиста 06:27
194
Политика

Правозащитники раскритиковали доклад США о защите прав человека

Правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия") в четверг подвергла критике представленный Госдепартаментом доклад так называемой Комиссии по неотчуждаемым правам человека, обвинив американскую администрацию в попытке отобрать лишь удобные для нее аспекты защиты прав человека и игнорировать остальные.
ТАСС 19:17
Общество

Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу

В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
136
Политика

В бундестаге призвали обсудить вступление России в НАТО

Депутат немецкого бундестага Кристиан Шмидт предложил возобновить дискуссию о возможном вступлении России в НАТО.
Газета.Ru 17:22
15
Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
1,1K
Общество

Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям

Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости 18:47
9
Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
21
Общество

Dr Disrespect перешел на YouTube

После бана Гай «Dr Disrespect» Бэйм не отчаялся и решил перейти на YouTube.
CT news 14 июля в 08:42
Армия и оружие

Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции

Lenta.ru 12:30
18
Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Технологии

В KFC могут появиться наггетсы из мяса, напечатанного на 3D-принтере

Сеть ресторанов фастфуда KFC намерена печатать наггетсы из искусственного куриного мяса, используя особый 3D-биопринтер.
Игромания.ру 16:29
120
Киберспорт

Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla

В новой части популярной серии игр про неуловимых убийц, геймер будет управлять викингом Эйвором, который прибывает в Англию.
Piter.tv 13:26
Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM 12:40
12
Экономика

Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны

Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды.
Российская газета вчера в 19:52
14
Футбол

Гончаренко: «ЦСКА был ближе к победе, чем „Локомотив“»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ.
Бомбардир.ру 15:59
Футбол

Защитник «Милана» Лаксальт согласился перейти в «Локомотив»

Спорт день за днем 13:32
Здоровье

Клиники ФМБА впервые получили доступ к нацпроекту «Здравоохранение»

Объекты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России получили доступ к финансированию в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Аргументы и Факты вчера в 06:47
1
Финансы

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Россия сократила вложения в государственные бумаги США до $5,39 млрд за май текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Газета.Ru 17:15
6
Наука

Названа диета, которая помогает лечить рак

ToDay News Ufa 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное