Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейTwitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль

Социальная сеть Twitter отреагировала на участившиеся атаки на аккаунты известных пользователей. Компания заблокировала все учетные записи, в которых за последние 30 дней отмечены попытки смены пароля. К расследованию о взломах уже подключились сотрудники ФБР.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Twitter заблокировал сменившие пароли аккаунты после атаки хакеров

Газета.Ru16:00

У Twitter нет данных о том, что взломщики аккаунтов получили доступ к паролям

ТАСС16:18

Twitter блокирует аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней

РИА Новости16:12

Twitter предупредил о необходимости времени для разблокирования аккаунтов

Известия16:22

Twitter блокирует пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней аккаунты

RT на русском15:55

Twitter массово заблокировал сменившие пароли аккаунты после атаки

РЕН ТВ15:50

Twitter заблокировал аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последнего месяца

Комсомольская правда15:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Происшествия

На Кубани выявили 67 новых носителей коронавируса

Краснодар, 16 июля 2020, 10:43 — REGNUM 67 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 16 июля.
REGNUM 03:43
13
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
1,4K
Политика

Верховный суд России покидают два зампреда. Одного заменит однокурсница Путина

На фото: Ирина Подносова Василий Нечаев и Олег Свириденко покидают должности заместителей председателя Верховного суда России.
Legal.Report 11:51
1
Политика

Шнуров опроверг сообщения о планах баллотироваться в Госдуму

Газета.Ru 10:33
89
Единоборства

Глава UFC уверен в проведении боя между Хабибом и Гэтжи

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт считает, что Хабиб Нурмагомедов точно будет готов к участию в бое с американцем Джастином Гэтжи.
Телеканал 360° вчера в 06:31
Энергетика

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
2,2K
Общество

Росреестр объяснил задержки с закладными ограничениями работы МФЦ

Во избежание нарушения прав заявителей, включая регистрацию ипотеки и выдачу закладных, территориальным органам Росреестра на период мер, связанных с ограничениями по передвижению граждан, были даны поручения продлить сроки, в том числе, если необходимо представить дополнительные документы, отмечается в сообщении.
РИА Новости 08:10
22
Происшествия

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru 14:39
267
Общество

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском 00:55
493
Шоу-бизнес

Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену

Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor 03:25
58
Общество

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
1,4K
Транспорт

Обязательные пломбы для крымских грузов отменены

Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
Коммерсантъ 14:16
18
Политика

Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине

У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета 14:10
231
Футбол

Николич: мы хотим попасть в групповой этап Лиги чемпионов

Хочу поздравить своих игроков с победой. Для нас это был урок, что в каждую игру нужно вкладывать подобные эмоции и накал страстей.
Газета.Ru 16:06
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
11
Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru вчера в 01:40
75
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

По данным военных, подразделения вооруженных сил Армении утром 16 июля вновь предприняли попытку атаковать позиции армии Азербайджана.
Evo-rus.com 06:30
1,3K
Гаджеты

Lenovo анонсировала игровые ноутбуки с APU Ryzen 4000H

Ранее появилась информация о том, что этим летом и осенью компания Lenovo планирует выпустить новые игровые ноутбуки с APU (серией 64-разрядных гибридных микропроцессоров от Advanced Micro Devices) Ryzen 4800H.
МИТ 14:49
Футбол

Кокорин после отмены матча «Сочи» с «Тамбовом»: Миссия выполнена

В социальных сетях считают, что фраза «миссия выполнена», в том числе, относится и к самому Кокорину, который в ближайшее время станет свободным агентом и сможет вести переговоры с любыми командами без ограничений.
Фонтанка.Ру 10:36
3
Шоу-бизнес

«Она постучала и зашла»: как Агутин и Варум спасли брак после измен

Леонид был замечен в компании брюнетки. Пара Леонида Агутина и Анжелики Варум — одна из самых ярких в российском шоу-бизнесе.
Городовой 08:27
9
Наука

Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями

Размах крыльев андского кондора достигает 3 м. Проводя исследования с птицами данного вида, ученые выяснили, что один из испытуемых пролетел внушительное расстояние в 160 км, не взмахивая при этом крыльями.
ToDay News Ufa вчера в 12:36
53
Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com 03:14
5
Шоу-бизнес

Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз

Ольга Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз.
Газета Metro 12:49
10
Футбол

Защитник «Милана» Лаксальт согласился перейти в «Локомотив»

Спорт день за днем 13:32
Кино

Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Телеканал 360° 09:29
9
Экономика

Суд отклонил иск кредиторов к Рустаму Тарико о взыскании ₽3,3 млрд

Pala и Aleia просили суд взыскать с ответчиков 3,3 млрд руб. в качестве компенсации за ненадлежащие сделки, снижающие, по мнению истцов, стоимость пакета акций «Русского стандарта», заложенного по дефолтным облигациям.
РБК 13:53
1
Происшествия

Вандалы обезглавили алюминиевую фигуру Дзюбы в Подольске

РИА Новости 09:12
48
Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
74
Космос

Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной

РИА Новости 14 июля в 11:33
Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
553
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное