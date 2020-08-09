Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Twitter и TikTok провели переговоры о возможном объединении

Американский сервис микроблогов Twitter и китайская соцсеть TikTok ведут переговоры о возможном объединении, пишет 8 августа The Wall Street Journal.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Компания Twitter провела переговоры об объединении с видеосервисом TikTok, пишет газета The Wall Street Journal

Эхо Москвы05:33
Коммерсантъ

WSJ: Twitter провел переговоры с TikTok о возможном объединении

Коммерсантъ20:52
Lenta.ru

TikTok провел переговоры об объединении с популярной соцсетью

Lenta.ru19:50
РБК

WSJ узнала о переговорах Twitter о возможном объединении c TikTok

РБК20:21
Известия

Twitter и TikTok провели переговоры о возможном объединении

Известия21:20
RT на русском

WSJ: Twitter и TikTok провели предварительные переговоры об объединении

RT на русском20:33
ТАСС

WSJ: Twitter провел предварительные переговоры об объединении с TikTok

ТАСС19:39

Из «одежды» только веник: голая Волочкова похвасталась новой купелью

Балерина Анастасия Волочкова, которая очень уж любит купание в купели и периодически демонстрирует это в своем микроблоге в Instagram, похвасталась новым деревянным мини-бассейном.
Радио Комсомольская правда05:09
2

Автоэксперт объяснил, как правильно пользоваться климат-контролем

В ходе интервью главный редактор журнала «Авторевю» Леонид Голованов отметил, что в современных автомобилях чаще всего устанавливаются не ручные кондиционеры, а автоматические системы климат-контроля.
Тарантас Ньюсвчера в 13:46
5