Twitter и TikTok провели переговоры о возможном объединении
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Американский сервис микроблогов Twitter и китайская соцсеть TikTok ведут переговоры о возможном объединении, пишет 8 августа The Wall Street Journal.В источнике
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