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Twitter и TikTok провели переговоры о возможном объединении

Американский сервис микроблогов Twitter и китайская соцсеть TikTok ведут переговоры о возможном объединении, пишет 8 августа The Wall Street Journal.В источнике
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Коммерсантъ

WSJ: Twitter провел переговоры с TikTok о возможном объединении

Коммерсантъ20:52
RT на русском

WSJ: Twitter и TikTok провели предварительные переговоры об объединении

RT на русском20:33
Lenta.ru

TikTok провел переговоры об объединении с популярной соцсетью

Lenta.ru19:50
Московский Комсомолец

Twitter и TikTok задумали объединиться

Московский Комсомолец19:58
Газета.Ru

Twitter провел переговоры о возможной покупке TikTok

Газета.Ru19:54
РБК

WSJ узнала о переговорах Twitter о возможном объединении c TikTok

РБК20:21
ТАСС

WSJ: Twitter провел предварительные переговоры об объединении с TikTok

ТАСС19:39

Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.
Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса
РБК19:00
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Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе под Волгоградом

Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству сэндвич-панелей в городе Волжском в Волгоградской области, возникшее в субботу на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАССвчера в 10:24
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Индийские космонавты продолжат подготовку в России до 2021 года

Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, 8 августа 2020, 09:01 — REGNUM Завершение программы обучения индийских специалистов в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в Звёздном городке запланировано на первый квартал 2021 года.
REGNUMвчера в 02:01

Bonanza Media: украинские спецслужбы допустили просчет в деле MH17

Украинские политики и военные обвиняют в крушении малайзийского авиалайнера борта MH17 российскую сторону, однако представленные доказательства указывают на причастность Киева к данной трагедии.
ПолитРоссия7 августа в 06:53
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Раскрыто пагубное влияние фруктов на печень

В отличие от глюкозы, которая перерабатывается под действием инсулина и идет на энергию и в жировые запасы, фруктоза вся захватывается белками печени, и поэтому она в значительных дозах представляет угрозы для организма.
Lenta.ru00:32
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