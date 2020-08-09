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Twitter и TikTok провели переговоры о возможном объединении

Американский сервис микроблогов Twitter и китайская соцсеть TikTok ведут переговоры о возможном объединении, пишет 8 августа The Wall Street Journal.В источнике
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Коммерсантъ

WSJ: Twitter провел переговоры с TikTok о возможном объединении

Коммерсантъ20:52
ТАСС

WSJ: Twitter провел предварительные переговоры об объединении с TikTok

ТАСС19:39
РБК

WSJ узнала о переговорах Twitter о возможном объединении cTikTok

РБК20:21
Московский Комсомолец

Twitter и TikTok задумали объединиться

Московский Комсомолец19:58
Газета.Ru

Twitter провел переговоры о возможной покупке TikTok

Газета.Ru19:54
Lenta.ru

TikTok провел переговоры об объединении с популярной соцсетью

Lenta.ru19:50
RT на русском

WSJ: Twitter и TikTok провели предварительные переговоры об объединении

RT на русском20:33

Названа связь фруктов и болезни печени

В интервью радио Sputnik научный сотрудник факультета фундаментальной Медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ объяснила, что косточковые и семечковые фрукты разделяются по содержанию фруктозы и глюкозы.
РИА Новости21:11

Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета6 августа в 03:51
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Российский чиновник убежал в лес со взяткой и был пойман ФСБ

В Ленинградской области глава администрации Котельского поселения Кингисеппского района Юрий Кучерявенко и замглавы администрации по безопасности Игорь Долгополов были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ за получение взятки.
Lenta.ruвчера в 18:30
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