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Twitter и TikTok провели переговоры о возможном объединении

Американский сервис микроблогов Twitter и китайская соцсеть TikTok ведут переговоры о возможном объединении, пишет 8 августа The Wall Street Journal.В источнике
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Коммерсантъ

WSJ: Twitter провел переговоры с TikTok о возможном объединении

Коммерсантъ20:52
Московский Комсомолец

Twitter и TikTok задумали объединиться

Московский Комсомолец19:58
РБК

WSJ узнала о переговорах Twitter о возможном объединении c TikTok

РБК20:21
RT на русском

WSJ: Twitter и TikTok провели предварительные переговоры об объединении

RT на русском20:33
Газета.Ru

Twitter провел переговоры о возможной покупке TikTok

Газета.Ru19:54
Lenta.ru

TikTok провел переговоры об объединении с популярной соцсетью

Lenta.ru19:50
ТАСС

WSJ: Twitter провел предварительные переговоры об объединении с TikTok

ТАСС19:39

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
РБКвчера в 02:36
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Зеленский пообещал не допустить вмешательства Украины в выборы в США

7 августа глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы с помощью депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача.
РБК17:16
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Включившего порно на масленице жителя Приморья оштрафовали

Михайловский районный суд Приморского края оштрафовал на 20 тыс. рублей бывшего сотрудника Дома культуры, который во время городского празднования масленицы в Михайловском районе включил порно на экране здания администрации.
Газета.Ru00:15