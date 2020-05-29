Администрация Twitter прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о регулировании работы социальных сетей. По мнению руководства сервиса микроблогов, указ является политизированным подходом к закону о деятельности соцсетей.

Twitter отреагировал на указ Трампа о регулировании соцсетей

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