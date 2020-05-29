Коронавирус
ИзвестияTwitter отреагировал на указ Трампа о регулировании соцсетей
Администрация Twitter прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о регулировании работы социальных сетей. По мнению руководства сервиса микроблогов, указ является политизированным подходом к закону о деятельности соцсетей.
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Twitter заявил о реакционности и политизированности указа Трампа о соцсетях
Московский Комсомолец22:12
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Наука
В Германии разработали «живые» батарейки
HotGeo 26 мая в 04:43
Общество
Продаем дороже на 30% за счет растений: как и зачем облагораживать дачу
По данным аналитиков N1, с началом «карантинных» каникул спрос на аренду дач вырос в пять раз, а на покупку ― более чем вдвое.
НГС.Кемерово 21:00
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Evo-rus.com вчера в 13:25
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Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Общество
В Подмосковье продлили некоторые ограничительные меры до 14 июня
В Подмосковье продлили действие некоторых введенных из-за коронавируса ограничений до 14 июня.
РИА Новости 15:15
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
Игры
Студия Arkane празднует юбилей и бесплатно раздает Arx Fatalis
Более трех недель компания Bethesda будет праздновать двадцатилетие Arkane.
Srnsk 20:24
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:03
Общество
Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится на восемь-девять градусов.
Аргументы недели 04:47
Армия и оружие
JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)
ИноСМИ 18:50
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Для съемки режиссерской версии понадобится до 30 млн долларов. В этой съемке дополнительных картин с участием актеров не будет.
ToDay News Ufa вчера в 23:12
Космос
Перепелиные яйца запустят в космос
Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.
AgroXXI 25 мая в 23:15
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Происшествия
В Барнауле ночью такси перевернулось на крышу в результате ДТП
В результате столкновения сильно пострадал автомобиль такси. Он перевернулся на крышу, корпус весь помялся, стекла выбиты.
КП - Барнаул 22:04
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
Общество
Гроза, град и порывистый ветер ожидаются в Москве в пятницу
Вечерняя Москва 06:42
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Армия и оружие
В Пентагоне разработали новый способ бомбардировки
В военном ведомстве США предлагают использовать в качестве бомбардировщиков транспортные самолеты и платформу для ракет.
Городовой 14:36
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Кино
Актеры «Властелина колец» соберутся вместе на благотворительном шоу
Как сообщается, шоу запущено актером Джошем Гэдом, звездой сериала "Авеню 5". Выложенный в сеть трейлер, собственно, и представляет собой хронику, как инициатор собирает каст "Властелина колец" для участия в новом проекте.
Ревизор.ру 13:00
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Nokia 1.3. Цена
HMD Global, владелец бренда телефонов Nokia, объявмла о начале продаж в России смартфона Nokia 1.3 в трех цветах — графит, бирюзовый и песочный.
CNews 04:37
Армия и оружие
«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России
Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU вчера в 02:44
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Политика
В США подтвердили новые санкции против «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение американской стороны ввести очередные санкции, направленные против реализации проекта "Северный поток-2".
Вестник Кавказа 26 мая в 15:25
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30