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ИзвестияИзвестияTwitter отреагировал на указ Трампа о регулировании соцсетей

Администрация Twitter прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о регулировании работы социальных сетей. По мнению руководства сервиса микроблогов, указ является политизированным подходом к закону о деятельности соцсетей.
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Twitter увидел в указе Трампа о соцсетях угрозу для свободы интернета

РЕН ТВ21:59

Twitter заявил о реакционности и политизированности указа Трампа о соцсетях

Московский Комсомолец22:12

Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США

Российская газета17:01

Twitter назвал указ Трампа о соцсетях реакционным и политизированным

РИА Новости21:44

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть социальную сеть «Твиттер»

Эхо Москвы20:06

Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей

RT на русском17:18

Руководство Twitter назвало реакционным и политизированным указ Трампа о соцсетях

ТАСС22:39
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
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В Германии разработали «живые» батарейки

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Продаем дороже на 30% за счет растений: как и зачем облагораживать дачу

По данным аналитиков N1, с началом «карантинных» каникул спрос на аренду дач вырос в пять раз, а на покупку ― более чем вдвое.
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США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
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Общество

В Подмосковье продлили некоторые ограничительные меры до 14 июня

В Подмосковье продлили действие некоторых введенных из-за коронавируса ограничений до 14 июня.
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Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
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Более трех недель компания Bethesda будет праздновать двадцатилетие Arkane.
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Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Общество

Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится на восемь-девять градусов.
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Армия и оружие

JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)

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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Для съемки режиссерской версии понадобится до 30 млн долларов. В этой съемке дополнительных картин с участием актеров не будет.
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Космос

Перепелиные яйца запустят в космос

Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.
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Политика

Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга

Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
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Происшествия

В Барнауле ночью такси перевернулось на крышу в результате ДТП

В результате столкновения сильно пострадал автомобиль такси. Он перевернулся на крышу, корпус весь помялся, стекла выбиты.
КП - Барнаул 22:04
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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Общество

Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве

27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
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Общество

Гроза, град и порывистый ветер ожидаются в Москве в пятницу

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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

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Армия и оружие

В Пентагоне разработали новый способ бомбардировки

В военном ведомстве США предлагают использовать в качестве бомбардировщиков транспортные самолеты и платформу для ракет.
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Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
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Кино

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Как сообщается, шоу запущено актером Джошем Гэдом, звездой сериала "Авеню 5". Выложенный в сеть трейлер, собственно, и представляет собой хронику, как инициатор собирает каст "Властелина колец" для участия в новом проекте.
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

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В России начались продажи смартфона Nokia 1.3. Цена

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Армия и оружие

«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России

Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
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Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
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В США подтвердили новые санкции против «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение американской стороны ввести очередные санкции, направленные против реализации проекта "Северный поток-2".
Вестник Кавказа 26 мая в 15:25
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МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

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