Общество

Daily StormDaily StormTwitter объявил о запрете на политическую рекламу

Гендиректор сервиса микроблогов Twitter Джек Дорси объявил, что с 22 ноября компания прекратит размещать на своей платформе политическую рекламу, несмотря на то что она очень прибыльна. Дорси считает, что распространение политических идей нужно заслужить, а не покупать.
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Twitter запретит всю политическую рекламу

RT на русскомвчера в 16:37

Twitter решил запретить всю политическую рекламу

РИА Новостивчера в 16:45

Twitter запретит всю политическую рекламу

Ведомостивчера в 16:42

Twitter вводит с 22 ноября запрет на политическую рекламу

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Twitter объявил о запрете всей политической рекламы

Газета.Ruвчера в 16:34

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Коммерсантъвчера в 16:30

В Twitter решили запретить всю политическую рекламу

РБКвчера в 16:22
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:58, Ашберн

Twitter запретил политическую рекламу

Вести.UZ01:39
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:58, Ашберн
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