Общество
Daily StormTwitter объявил о запрете на политическую рекламу
Гендиректор сервиса микроблогов Twitter Джек Дорси объявил, что с 22 ноября компания прекратит размещать на своей платформе политическую рекламу, несмотря на то что она очень прибыльна. Дорси считает, что распространение политических идей нужно заслужить, а не покупать.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:58, Ашберн
Авто
Renault выпустит новый седан длиной менее 4 метров
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Происшествия
На Филиппинах в результате землетрясения погибли три человека
Землетрясение унесло жизни как минимум трех человек на Филиппинах, еще восемь были ранены.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Политика
35 лет назад была убита премьер Индии Индира Ганди
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию против включения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял в четверг резолюцию против участия России во встречах "большой семерки", говорится в сообщении на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
В состав экспертных советов 2017–2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России
Нападение на Крым, которое подразумевает сценарий США по сдерживанию России, не принесет им ощутимого результата, эта военная теория неприменима, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Экономика
Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России
По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.
Экономика
Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату
Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Политика
Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
Политика
Венгрии предложили присоединиться к «Турецкому потоку»
Россия предложила Венгрии присоединиться к газопроводу "Турецкий поток".
Общество
Россияне назвали самые счастливые сферы работы
Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Армия и оружие
Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток
Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
Здоровье
Эксперты назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
У женщин же чаще всего первые серьезные проблемы со здоровьем появляются уже с 30 лет.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Происшествия
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
После окончания панихиды родственники погибших направились на Серафимовское кладбище для возложения цветов к памятнику "Сложенные крылья", установленному над захоронением останков жертв авиакатастрофы, которые не удалось идентифицировать.
Космос
Отечественный спутник «МиР» в шесть раз превысил расчётный срок службы
Стало известно о том, что срок службы малого российского спутника «МиР», который был назван в честь академика РАН Михаила Решетнёва, подошёл к концу.
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.