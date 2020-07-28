Коронавирус

РБКРБКTwitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса

В Facebook отметили, что удалили видео, так как оно «распространяло недостоверную информацию о лекарствах и способах лечения COVID-19». Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены, и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.
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Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса

РБКвчера в 20:05

Twitter удалил продвигаемое Трампом видео о пользе гидроксихлорохина против COVID-19

Газета.Ruвчера в 10:16

Twitter удалил пост Дональда Трампа о лекарстве от коронавируса

Говорит Москвавчера в 12:17

Twitter удалил сообщение на странице Трампа о «лекарстве» от COVID

НТВвчера в 12:13

Twitter удалил твит Трампа о том, что от коронавируса есть лекарство

Интерфаксвчера в 11:53

Twitter удалил пост Трампа о пользе гидроксихлорохина от COVID-19

Известиявчера в 12:17

Twitter удалил пост Трампа о том, что от коронавируса есть лекарство

Life.ruвчера в 13:16
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Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
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