Коронавирус
РБКTwitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса
В Facebook отметили, что удалили видео, так как оно «распространяло недостоверную информацию о лекарствах и способах лечения COVID-19». Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены, и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.
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Twitter удалил продвигаемое Трампом видео о пользе гидроксихлорохина против COVID-19
Газета.Ruвчера в 10:16
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:52, Ашберн
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Истребители США дважды помешали иранскому пассажирскому самолету
Военное дело 26 июля в 10:54
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Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
"Предварительные слушания по делу Ефремова перенесены на 30 июля в связи с неявкой адвокатов обвиняемого", - сказали агентству.
ТАСС 04:22
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Политика
Резников возглавил украинскую делегацию в Минске вместо Кучмы
Вице-премьер отметил, что формально бывший экс-президент Кучма является главой украинской делегации до момента, пока действующий глава государства Зеленский не издал указ об изменении состава украинской группы в Минске.
ИА Новороссия 03:50
Наука
Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад
ToDay News Ufa 01:27
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
Игры
Хоррор для взрослых Lust from Beyond выйдет 24 сентября
Игромания.ру вчера в 04:43
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Экономика
Между регионами перераспределят более 9 млрд рублей на льготы по ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении 9 млрд рублей на предоставление гражданам льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Известия 02:23
Транспорт
В московском метро начали рейды по проверке масок у пассажиров
Проверки проводятся в вестибюлях и вагонах метро. В течение недели контроль охватывает все станции подземки.
Говорит Москва вчера в 11:57
Происшествия
В ЦАР продолжат расследование убийства российских журналистов
Президент Центральной Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявлял в интервью РИА Новости, что правительство ЦАР прилагает все усилия для тщательного расследования убийства российских журналистов.
РИА Новости 04:05
Экономика
Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
Коммерсантъ 02:13
Экономика
Tax free зарабатывает в России 3,6 млн евро в год
По данным за 2019 год выручка составила 1,8 млн евро, а чистая прибыль – 652 тыс. евро.
Долг.рф 04:05
Происшествия
Семь человек умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки
Всего в регионе от коронавируса умерли 218 человек. За сутки инфекцию выявили у 107 человек, выздоровели – 212 пациента.
Вести Новосибирск 02:21
Общество
Разработку российской вакцины сравнили с запуском первого спутника
Разработка российской вакцины от коронавируса сравнима с запуском первого искусственного спутника Земли Советским Союзом, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 00:00
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Смольникова
Газета.Ru 04:14
Политика
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
Российская газета 04:23
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Шоу-бизнес
Жигунов рассказал о стрелявшем в него Аверине
Lenta.ru вчера в 19:20
Общество
Деятельность «КВС» обсудят на площадке Саратовской облдумы
Вне повестки депутаты обсудили неудовлетворительную работу ООО "КВС".
Взгляд-инфо 03:22
Финансы
Экономист дал россиянам советы на случай обвала курса рубля
Экономисты дали россиянам ряд советов. Они пояснили, что делать в случае обвала рубля.
ToDay News Ufa вчера в 04:14
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46
Экономика
Легендарный трейдер Джим Чанос: «На рынки надвигается беда»
Согласно источникам, на которые ссылается Financial Times, совсем недавно трейдер заработал девятизначную сумму, зашортив акции Wirecard перед ее крахом.
Financial One вчера в 07:57
Общество
Массовое производство вакцины от коронавируса ожидается в конце года
Массовое производство вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", ожидается в конце этого года — начале следующего.
РЕН ТВ 04:27
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании ИГ
RT на русском 03:08
Общество
Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили
Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
Происшествия
Алтайский боксер арестован после драки
Sibnovosti.ru 04:11
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию «серых» доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56