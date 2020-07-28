В Facebook отметили, что удалили видео, так как оно «распространяло недостоверную информацию о лекарствах и способах лечения COVID-19». Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены, и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.

Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса

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