Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаTwitter удалил ролик Трампа с речью о Флойде

Социальная сеть Twitter удалила видеоролик, который был опубликован на предвыборной странице Дональда Трампа. Запись посвящена погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду. Ролик был удален в ответ на сообщение о нарушениях авторских прав.
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 The Hill, оно включало речь главы государства через несколько дней после смерти Флойда: слова президента шли фоном к изображениям погибшего и мирных демонстраций в его поддержку.
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