с чего всё началось

Социальная сеть Twitter удалила видеоролик, который был опубликован на предвыборной странице Дональда Трампа. Запись посвящена погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду. Ролик был удален в ответ на сообщение о нарушениях авторских прав.

Twitter удалил ролик Трампа с речью о Флойде

Общество Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты. 2,4K

Общество В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня. 4

Общество Собянин заявил о планах снять максимум ограничений в Москве до 1 июля В Москве до 1 июля будет снята максимально возможная часть ограничительных мер, введённых из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Автоспорт Тото Вольф приобрёл 5% акций «Уильямса» Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф накануне выкупил 5% акций команды «Уильямс». Об этом сообщил известный журналист Питер Уиндзор.

Происшествия МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.

Политика На Украине предрекли развал России «при нашей жизни» Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу» предрек развал России.

Общество Николая Платошкина посадили под домашний арест "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства. 3,4K

Экономика ГК «Расцветай» получит 9 млрд на строительство в центре Новосибирска Кредит на 9 млрд 56 млн рублей получила группа компаний «Расцветай» от банка ДОМ.РФ.

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Киберспорт Valve выпустили обновление Battle Pass Сундук дают за 4 переработанных предмета.

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Политика Facebook начнет отмечать сообщения контролируемых государством СМИ Социальная сеть Facebook начнет маркировать сообщения контролируемых государством СМИ.

Здоровье Коронавирус выявлен в 49 амурских семьях Главный государственный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова отметила, что в Приамурье действует 49 семейных очагов, зафиксировано 300 контактных лиц.