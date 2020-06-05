Политика
Политическая ЭкспертизаTwitter удалил ролик Трампа с речью о Флойде
Социальная сеть Twitter удалила видеоролик, который был опубликован на предвыборной странице Дональда Трампа. Запись посвящена погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду. Ролик был удален в ответ на сообщение о нарушениях авторских прав.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 05:21, Ашберн
Общество
Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество
Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты.
ТАСС вчера в 22:02
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Общество
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Музыка
Вышел новый клип Бузовой на песню «Орбит без сахара»
Российская певица Ольга Бузова представила в Сети свой новый клип на песню «Орбит без сахара».
Культуромания вчера в 09:58
Авто
АвтоВАЗ отложил рестайлинг Lada Vesta на 2021 год
Обновленная LADA Vesta, чей выход изначально планировался на четвертый квартал 2020 года, задержится до 2021-го.
Автоновости дня 03 июня в 09:02
Общество
Собянин заявил о планах снять максимум ограничений в Москве до 1 июля
В Москве до 1 июля будет снята максимально возможная часть ограничительных мер, введённых из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 16:15
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
Суд в Москве арестовал сотрудника Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении особо крупных взяток.
Известия вчера в 14:46
Автоспорт
Тото Вольф приобрёл 5% акций «Уильямса»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф накануне выкупил 5% акций команды «Уильямс». Об этом сообщил известный журналист Питер Уиндзор.
Чемпионат 04:49
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Происшествия
МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.
Коммерсантъ 04:44
Политика
На Украине предрекли развал России «при нашей жизни»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу» предрек развал России.
Lenta.ru 03:52
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Экономика
ГК «Расцветай» получит 9 млрд на строительство в центре Новосибирска
Кредит на 9 млрд 56 млн рублей получила группа компаний «Расцветай» от банка ДОМ.РФ.
Московский Комсомолец Новосибирск 02:58
Хоккей
Новым главным тренером СКА назначен Валерий Брагин
Брагин стал новым главным тренером сборной России СКА обменял нападающего Дергачева в "Витязь" СКА в 2019 году заработал больше всех клубов КХЛ СКА обменял Кагарлицкого в московское "Динамо"
Metaratings 04:55
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Глава Томской области привел пример, когда девушка-медик пошла покурить и заразилась коронавирусом, а затем пошла в этом же защитном костюме пить чай с коллегами.
РБК 04:20
Киберспорт
Valve выпустили обновление Battle Pass
Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru вчера в 20:39
Армия и оружие
В Греции не исключили возможность вооруженного конфликта с Турцией
В Греции считают возможным военный конфликт с Турцией, однако, предпочитают действовать дипломатическим путем, заявил министр обороны балканской страны Никос Панайотопулос.
Российская газета 03:32
Общество
Невеста хоккеиста Панарина рассказала о беспорядках в США
News.ru вчера в 16:55
Армия и оружие
Правительство Ливии заполучило Ми-35 фельдмаршала Хафтара
Lenta.ru вчера в 12:39
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Политика
Facebook начнет отмечать сообщения контролируемых государством СМИ
Социальная сеть Facebook начнет маркировать сообщения контролируемых государством СМИ.
Интерфакс вчера в 19:46
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия 03 июня в 09:16
Здоровье
Коронавирус выявлен в 49 амурских семьях
Главный государственный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова отметила, что в Приамурье действует 49 семейных очагов, зафиксировано 300 контактных лиц.
Телепорт 02:41
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 03 июня в 14:34
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Здоровье
В Воронежской области растет число больных коронавирусом пенсионеров
В Воронежской области зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пожилых граждан.
Обозреватель Врн вчера в 16:32