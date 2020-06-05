Политика
КоммерсантъTwitter удалил видео штаба Трампа о погибшем афроамериканце Флойде
Twitter удалил ролик, посвященный погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду и опубликованный на странице предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщает Politico. Причиной стала жалоба на нарушение авторских прав. В штабе господина Трампа заявили о цензуре.
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Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru вчера в 15:04
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия 03 июня в 09:16
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52
Экономика
Средний чек повседневных покупок вырос в мае
В результате средний чек повседневных покупок вырос.
Известия вчера в 19:30
Происшествия
СК предъявил обвинения еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма
Следственный комитет России предъявил обвинения по статье о реабилитации нацизма еще двум фигурантам дела о публикации нацистских преступников на сайте «Бессмертный полк», сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
ФАН вчера в 12:00
Политика
Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»
«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Политика
В Госдепе США потребовали от России «убраться с Ближнего Востока»
России следует уйти из Ближнего Востока, полагает помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Коммерсантъ вчера в 22:25
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
Вести.Севастополь 03 июня в 02:14
Общество
В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом
Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:18
Политика
Путин может вновь выступить с обращением к россиянам
Выступить с обращение президент России планирует после голосования по поправкам к Конституции.
The Penza Post вчера в 08:27
Культура
Новый российский сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Видеосервис Wink покажет два премьерных эпизода новой комедии "Чики" 4 июня.
iReactor 02 июня в 09:06
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 03 июня в 02:30
Политика
В Венесуэле призвали посольство Франции выдать скрывающегося Гуаидо
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса подтвердил информацию о том, что незаконно провозгласивший себя президентом страны Хуан Гуаидо укрывается в посольстве Франции, и заявил, что власти республики ждут его выдачи правосудию.
Московский Комсомолец 00:40
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
Нерест трески назвали сдерживающим фактором реализации газопровода «СП-2» в немецкой прессе
Именно нерест трески, как считает немецкая пресса, может, помимо американских санкций, стать сдерживающим фактором реализации проекта газопровода СП-2.
Военное обозрение 02:12
Технологии
Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Общество
В Норильске увеличили группировку по ликвидации разлива топлива
RT на русском 01:40
Общество
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения
Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
Футбол
Игрок одного из клубов ФНЛ озвучил свой заработок
Полузащитник футбольного клуба «Нижний Новгород» Иван Темников, прокомментировал ситуацию, происходящую на данный момент в футбольных командах, при которой руководство просит игроков и тренеров пойти на снижение заработной платы.
DixiNews вчера в 13:52
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Религия
В предстоящие выходные православные отпразднуют родительскую субботу
Согласно церковному календарю, родительская суббота является поминальным днем.
RuNews24.ru вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и стала выглядеть моложе, чем шесть лет назад
Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
Passion.ru вчера в 19:37
Общество
Северодвинск закроют на карантин
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск, где выявлено около 1 200 случаев заражения коронавирусом, в том числе на стратегических оборонных предприятиях.
ТАСС вчера в 07:45
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
Inc-news.ru 02 июня в 03:48