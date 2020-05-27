с чего всё началось

Они говорят, что мое заявление по поводу голосования по почте, которое может привести к массовой коррупции и фальсификации, является неверным, основываясь на проверке информации, проведенной фейковыми новостными службами CNN и Washington Post.

Автоматический призыв пользователей проверить факты появился под сообщением в Twitter президента США Дональда Трампа, где он заявил, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям.

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