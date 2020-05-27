с чего всё началось

Появление меток в сообщениях президента спровоцировало его ответную реакцию — в двух следующих "твитах" глава государства заявил, что Twitter вмешивается в президентские выборы в США 2020 года, называя заявления Трампа фейками на основе якобы фейковых новостей от СМИ.

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