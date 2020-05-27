Политика
Популярная механикаTwitter впервые пометил сообщения Дональда Трампа как недостоверные
Появление меток в сообщениях президента спровоцировало его ответную реакцию — в двух следующих "твитах" глава государства заявил, что Twitter вмешивается в президентские выборы в США 2020 года, называя заявления Трампа фейками на основе якобы фейковых новостей от СМИ.
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с чего всё началось
Президент США в воскресенье написал в Twitter о том, что демократы, организуя голосование по почте, пытаются создать условия для махинаций на выборах.ТАССвчера в 20:48
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Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
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Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
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Газета.Ru 03:09
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Путин назначил парад Победы на 24 июня
RT на русском вчера в 10:31
Финансы
Россияне массово забирают валюту из банков
Россияне сняли почти весь объем валюты, который накопился за 2019 год. В прошлом году он составил 8,6 миллиарда долларов.
Московский Комсомолец 03:30
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Общество
В России число безработных в апреле выросло до 4,3 млн человек
В России число безработных в апреле 2020 года выросло до 4,3 млн. человек. По сравнению с апрелем 2019 года рост составил 21%.
Online47.ru вчера в 19:55
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Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей
Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
Известия вчера в 21:05
Общество
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Российская газета вчера в 22:30
Общество
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По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
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Общество
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Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Шоу-бизнес
Меган Маркл удалось довести Кейт Миддлтон до полного бешенства
В свете недавних событий обязанности принца Гарри и Меган Маркл легли на плечи Ульяма и Кейт.
Татарстан Сегодня 04:31
Общество
В Москве изменились правила пропускного режима для автомобилистов
С 27 мая на территории Москвы будут действовать только московские цифровые пропуска, которые оформлены для передвижения по столице.
Вести.Ru 03:57
Футбол
Футболист сборной России порассуждал о справедливости высокой зарплаты
Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия порассуждал о размере своей зарплаты.
Lenta.ru 03:42
Экономика
Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили
Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных.
Lenta.ru вчера в 09:49
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
Вашингтон, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй.
REGNUM 04:12
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
Наука
Эдемский сад мог существовать и для животных
На Земле специалисты смогли обнаружить возможное местоположение Эдемского сада. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 25 мая в 14:00
Общество
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Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала».
Ведомости 03:27
Шоу-бизнес
NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени
Актуальные Новости 01:09
Общество
В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским
Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания 25 мая в 10:06
Политика
Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»
Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Армия и оружие
США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
Общество
Снимать ограничения для внутреннего туризма в РФ начнут с 1 июня
Правительство России планирует с 1 июня текущего года системно и аккуратно начать снимать ограничительные меры для внутреннего туризма.
Smolnarod.ru вчера в 06:50
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия
В Екатеринбурге пропала школьница
Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге, полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 03:08
Авто
АвтоВАЗ тестирует обновленный Lada Largus
Обновленный LADA Largus, опытная партия которого должна была сойти с конвейера еще в феврале, активно тестируется в Тольятти.
Автоновости дня 03:05
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени.
Lenta.ru 03:33
Армия и оружие
В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»
«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело вчера в 02:07
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19