Политика

Популярная механикаПопулярная механикаTwitter впервые пометил сообщения Дональда Трампа как недостоверные

Появление меток в сообщениях президента спровоцировало его ответную реакцию — в двух следующих "твитах" глава государства заявил, что Twitter вмешивается в президентские выборы в США 2020 года, называя заявления Трампа фейками на основе якобы фейковых новостей от СМИ.
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с чего всё началось
Президент США в воскресенье написал
 в Twitter о том, что демократы, организуя голосование по почте, пытаются создать условия для махинаций на выборах.
ТАССвчера в 20:48

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Twitter пометил сообщения Трампа как недостоверные

Московский Комсомолец03:10

Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»

Lenta.ruвчера в 20:16

Twitter обратил внимание пользователей на фейки в постах Трампа

РБКвчера в 20:56

Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие президентские выборы США

ТАССвчера в 20:48

Twitter впервые пометил сообщение Трампа как лживое

РИА Новостивчера в 18:35

Трамп обвинил Twitter в цензуре и вмешательстве в выборы

Известиявчера в 23:12

Twitter пометил посты Трампа как фейки

News.ruвчера в 19:12
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:13
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Политика

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
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Политика

Путин назначил парад Победы на 24 июня

RT на русском вчера в 10:31
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Финансы

Россияне массово забирают валюту из банков

Россияне сняли почти весь объем валюты, который накопился за 2019 год. В прошлом году он составил 8,6 миллиарда долларов.
Московский Комсомолец 03:30
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
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Общество

В России число безработных в апреле выросло до 4,3 млн человек

В России число безработных в апреле 2020 года выросло до 4,3 млн. человек. По сравнению с апрелем 2019 года рост составил 21%.
Online47.ru вчера в 19:55
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Политика

Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей

Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
Известия вчера в 21:05
12
Общество

В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков

Российская газета вчера в 22:30
24
Общество

Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер

По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
33
Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
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Шоу-бизнес

Меган Маркл удалось довести Кейт Миддлтон до полного бешенства

В свете недавних событий обязанности принца Гарри и Меган Маркл легли на плечи Ульяма и Кейт.
Татарстан Сегодня 04:31
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Общество

В Москве изменились правила пропускного режима для автомобилистов

С 27 мая на территории Москвы будут действовать только московские цифровые пропуска, которые оформлены для передвижения по столице.
Вести.Ru 03:57
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Футбол

Футболист сборной России порассуждал о справедливости высокой зарплаты

Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия порассуждал о размере своей зарплаты.
Lenta.ru 03:42
Экономика

Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили

Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных.
Lenta.ru вчера в 09:49
10
Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

Вашингтон, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй.
REGNUM 04:12
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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
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Наука

Эдемский сад мог существовать и для животных

На Земле специалисты смогли обнаружить возможное местоположение Эдемского сада. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 25 мая в 14:00
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Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов для поступления в вузы

Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала».
Ведомости 03:27
16
Шоу-бизнес

NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени

Актуальные Новости 01:09
Общество

В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским

Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания 25 мая в 10:06
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Политика

Байден назвал Трампа дураком за «ложную мужественность»

Кандидат в президенты США Джо Байден резко высказался в адрес нынешнего хозяина Белого дома, который приехал на церемонию по случаю Дня Поминовения без защитной маски.
Российская газета 00:25
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
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Армия и оружие

США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
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Общество

Снимать ограничения для внутреннего туризма в РФ начнут с 1 июня

Правительство России планирует с 1 июня текущего года системно и аккуратно начать снимать ограничительные меры для внутреннего туризма.
Smolnarod.ru вчера в 06:50
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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
1,1K
Происшествия

В Екатеринбурге пропала школьница

Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге, полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 03:08
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Авто

АвтоВАЗ тестирует обновленный Lada Largus

Обновленный LADA Largus, опытная партия которого должна была сойти с конвейера еще в феврале, активно тестируется в Тольятти.
Автоновости дня 03:05
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Путешествия

Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени.
Lenta.ru 03:33
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Армия и оружие

В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»

«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело вчера в 02:07
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Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
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