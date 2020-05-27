Политика
BFM.ruTwitter впервые усомнился в твитах Трампа
Президент США Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter в подавлении свободы слова и вмешательстве в президентские выборы. Это произошло после того, как под твитом Трампа появилась отметка Twitter о том, что данное заявление нуждается в проверке, как не соответствующее фактам.
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Они говорят, что мое заявление по поводу голосования по почте, которое может привести к массовой коррупции и фальсификации, является неверным, основываясь на проверке информации, проведенной фейковыми новостными службами CNN и Washington Post.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИА Красная Весна 00:12
с чего всё началось
Президент США в воскресенье написал в Twitter о том, что демократы, организуя голосование по почте, пытаются создать условия для махинаций на выборах.ТАССвчера в 20:48
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Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие выборы президента США
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