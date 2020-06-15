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Футбол Тренер «Спартака» Тедеско: результат игры с «Динамо» не имел значения Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал поражение своих подопечных в товарищеском матче против столичного "Динамо".

Спорт Трамп отказался смотреть матчи сборной США по футболу Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение федерация футбола страны разрешить футболистам вставать на колено во время гимна перед матчами.

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Политика Власти Германии осадили Трампа, заявившего о защите Европы от России "Американский контингент находится на территории Германии не для защиты нашей страны, а для поддержания трансатлантической безопасности и демонстрации мощи самих США в Африке и Азии", - напомнила Трампу Хабер.