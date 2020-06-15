Политика
BFM.ruTwitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»
Аккаунт конкурса «Лидеры России» в Twitter заблокирован, сообщает РИА Новости. При попытке зайти в него появляется сообщение о приостановке действия учетной записи. Традиционно соцсеть приостанавливает действие аккаунтов, нарушающих правила Twitter.
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Политика
В Японии отреагировали на слова Путина о российских Курилах
Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России.
РИА Новости вчера в 07:59
Культура
Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
Шоу-бизнес
Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 14:55
Происшествия
В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками
Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве.
Известия 15:37
Экономика
В восстановительный план правительства вернут отраслевые модули и удалят популизм
В восстановительный план правительства вернут отраслевые модули и удалят популизм Работа над «восстановительным» планом правительства продолжается, его завершения в ближайшие дни ожидать не следует, процесс обсуждения новых мер стимулирования роста ВВП будет синхронизирован с подготовкой бюджета на 2021–2023 годы, которая, видимо, ведется в более плотном графике, чем было принято в прошлые годы.
Коммерсантъ 18:30
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско: результат игры с «Динамо» не имел значения
Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал поражение своих подопечных в товарищеском матче против столичного "Динамо".
Вести.Ru 15:10
Спорт
Трамп отказался смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение федерация футбола страны разрешить футболистам вставать на колено во время гимна перед матчами.
Metaratings вчера в 07:27
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости 14:47
Общество
Выпускникам рязанских школ вручили аттестаты
Сегодня, 15 июня, в школах Рязани проходит выдача аттестатов об основном и среднем общем образовании.
YA62.ru 08:05
Происшествия
В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
Культура
У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище
Самый дорогой памятник на территории Новодевичьего кладбища установлен на могиле отечественного актера Вячеслава Тихонова.
Что происходит 17:03
Общество
Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений
«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
Авто
Представили кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Автопроизводитель Nissan официально представила новый Nissan X-Trail.
32CARS.ru 15:46
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РБК 18:31
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Пекин, 16 июня 2020, 00:08 — REGNUM Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю заявил, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине более заразен, чем тот штамм, который первоначально был выявлен в Ухане.
REGNUM 17:08
Кино
Анна Чиповская сыграет в screenlife-сериале
Российская актриса Анна Чиповская исполнит главную роль в вертикальном screenlife-сериале «Взаперти».
Inc-news.ru 08:57
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Экономика
Власти Дании раздадут жителям деньги на фоне COVID-19
Правительство Дании сообщило о создании комплексного плана по восстановлению экономики, которым предлагается помочь населению и малому бизнесу на фоне распространения коронавируса COVID-19.
РБК 17:04
Общество
Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
РБК 10:54
Политика
Власти Германии осадили Трампа, заявившего о защите Европы от России
"Американский контингент находится на территории Германии не для защиты нашей страны, а для поддержания трансатлантической безопасности и демонстрации мощи самих США в Африке и Азии", - напомнила Трампу Хабер.
Московский Комсомолец 18:29
Политика
Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника
Арест выходца из Ингушетии связали с оскорбительным высказыванием в адрес президента России Скандальную пресс-конференцию провел в Тбилиси генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия.
Коммерсантъ 16:20
Здоровье
Доктор Мясников предупредил россиян о второй волне коронавируса
Доктор Александр Мясников спрогнозировал сроки второй волны коронавируса. Он считает, что заболевание вернется в Россию в октябре-ноябре.
ФедералПресс 12:00
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
В Москве с 16 июня вновь работают летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки, зоопарк.
РБК 17:50
Общество
Умер первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев
В понедельник умер первый министр здравоохранения Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:39