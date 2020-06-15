Политика

Lenta.ruLenta.ruКонкурс «Лидеры России» заблокировали в Twitter

Сеть микроблогов Twitter заблокировала официальный аккаунт Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает РИА Новости. Причины блокировки не называются.
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Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»

РБК16:10

Администрация «Лидеров России» запросила у Twitter причину блокировки

RT на русском14:34

Аккаунт конкурса «Лидеры России» заблокировали в Twitter

Известия14:25

Администрация «Лидеров России» запросила Twitter о причинах блокировки аккаунта проекта

ТАСС14:10

Конкурс «Лидеры России» заблокировали в Twitter

Lenta.ru14:54

В Twitter заблокировали аккаунт конкурса «Лидеры России»

РЕН ТВ13:15

Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»

РИА Новости13:03
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В настоящее время PGNiG ожидает возмещения переплаты «Газпромом» в размере 1,5 миллиарда долларов США, пишет «РИА Новости».
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Вирусолог спрогнозировал новые вспышки коронавируса в мире

Москва, 15 июня 2020, 14:43 — REGNUM В будущем коронавирус останется в мире в виде вспышек по всей планете.
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Происшествия

Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив

Lenta.ru 12:21
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США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
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Общество

Екатеринбуржцы вышли на протест против реконструкции парка

Вечером, 15 июня, горожане собрались в Парке XXII Партсъезда, в котором сейчас походит реконструкция.
Уральский меридиан 11:16
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Суд епархии предложил одуматься и исправиться «духовнику Поклонской»

РБК 15:44
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
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В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись

Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
News.ru 06:20
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Шоу-бизнес

«Минирование» суда сорвало развод Пелагеи и Ивана Телегина

Сообщение о якобы заложенной бомбе в здании суда заставило перенести заседание по расторжению брака хоккеиста Ивана Телегина и певицы Пелагеи.
АБН 12:33
Происшествия

В театре «Современник» призвали к великодушию в ситуации с Ефремовым

Газета.Ru 16:14
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Общество

Более 10 регионов России решили отменить парад Победы

Lenta.ru 05:27
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Политика

Путин провёл телефонный разговор с Вучичем

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 13:09
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
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Общество

АТОР спрогнозировала отказ Европы открыть границы для россиян

Россия, скорее всего, не попадет в число стран, для которых Евросоюз откроет границы с 1 июля.
Вечерняя Москва 14:48
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Футбол

Сейду Думбия может перейти в «Нант»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия может стать игроком «Нанта», сообщает «твиттер» Get French Football News.
Чемпионат 17:02
Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
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Общество

Праздник выпускников «Алые паруса» пройдёт в формате телетрансляции

В Смольном представили программу праздника выпускников "Алые паруса", который в этом году перенесён с улиц Петербурга в телевизионный формат.
DP.RU 06:12
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Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
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Общество

Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса

Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
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Здоровье

В детсадах Ростовской области выявлено 19 случаев коронавируса

В Ростовской области с момента открытия дежурных групп в детских садах коронавирус выявлен у 19 человек.
Блокнот Ростов-на-Дону 08:03
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Происшествия

Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки

Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане.
Lenta.ru 15:54
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Фигурное катание

Туктамышева ответила на критику из-за откровенных фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику своих откровенных фотографий в социальных сетях.
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В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете

Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия 10:53
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Здоровье

Места с повышенным риском заразиться коронавирусом названы

Ученые еще раньше заявляли, что риски заразиться коронавирусом, подхватив его с поверхности, минимальны.
Вечерний курьер 07:22
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Шоу-бизнес

Кома и отказавшие почки: Бабкина рассказала о лечении от коронавируса

Культуромания 13:43
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Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
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Экономика

Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей

Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
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Шоу-бизнес

Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
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Футбол

Далер Кузяев может перейти в «Марсель»

В переходе Кузяева лично заинтересован главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш, который возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
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