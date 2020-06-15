Политика
BFM.ruTwitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»
Аккаунт конкурса «Лидеры России» в Twitter заблокирован, сообщает РИА Новости. При попытке зайти в него появляется сообщение о приостановке действия учетной записи. Традиционно соцсеть приостанавливает действие аккаунтов, нарушающих правила Twitter.
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Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 23:19
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
REGNUM вчера в 08:29
Политика
Поклонская захотела отправить Порошенко благодарственное письмо
РИА Новости вчера в 22:37
Энергетика
Правительство возьмет на себя 60% расходов при переводе машин на газ
Глава Минэнерго Александр Новак предложил увеличить субсидирование перевода автомобилей с бензина на газомоторное топливо.
Газета.Ru 01:38
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Общество
В июне число официальных безработных выросло на 16%
За каждую неделю июня в России регистрировалось примерно по 150 000 новых официальных безработных (за две недели июня общая численность официально зарегистрированных выросла на 16%).
KM.ru вчера в 10:50
Финансы
Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета 14 июня в 23:00
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Здоровье
Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты
Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
Общество
Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях
Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Известия 00:56
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Происшествия
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку
В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из них около 40% — русскоговорящие. В республике один государственный язык — латышский.
Известия вчера в 23:34
Общество
В Тюмени отменен парад в честь 75-летия со Дня Победы
«Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предварительно запланированы на 26 июля», — сообщили в пресс-службе.
NashGorod.ru вчера в 23:42
Общество
Работающие 1 июля россияне получат удвоенную зарплату
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество
Транспортный налог перераспределят среди саратовских районов по-новому
FreeNews-Volga 01:31
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Армия и оружие
Турция начала военную операцию против курдов в Ираке
По информации телеканала TRT, в последнее время со стороны членов РПК якобы выросло число нападений на полицейские участки и пограничные поселения, поэтому было принято решение провести военную операцию для того, чтобы обезопасить население и границы страны.
RuNews24.ru вчера в 01:53
Здоровье
Алкоголизм зависит от группы крови, такое открытие сделали ученые
Курьер. Среда. Бердск 01:40
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК вчера в 19:47
Общество
Свердловский депутат пообещал Киркорову «теплый» прием из-за клипа про десантников
Певец Филипп Киркоров "запомнит на всю жизнь" свой очередной визит в Екатеринбург.
Уралинформбюро 02:07
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки
В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.
РБК 01:41
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку в адрес Костюшкина
Несколько дней назад Собчак посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну признался, что в детстве был изнасилован.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Здоровье
В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом
Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 02:33
Футбол
Лигу Европы доиграют в Германии
УЕФА определился с форматом доигровки Лиги Европы, сообщает Sky Sport Italia.
Общественная служба новостей вчера в 17:35