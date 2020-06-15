Аккаунт конкурса «Лидеры России» в Twitter заблокирован, сообщает РИА Новости. При попытке зайти в него появляется сообщение о приостановке действия учетной записи. Традиционно соцсеть приостанавливает действие аккаунтов, нарушающих правила Twitter.

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Общество В июне число официальных безработных выросло на 16% За каждую неделю июня в России регистрировалось примерно по 150 000 новых официальных безработных (за две недели июня общая численность официально зарегистрированных выросла на 16%). 146

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