Политика

BFM.ruBFM.ruTwitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»

Аккаунт конкурса «Лидеры России» в Twitter заблокирован, сообщает РИА Новости. При попытке зайти в него появляется сообщение о приостановке действия учетной записи. Традиционно соцсеть приостанавливает действие аккаунтов, нарушающих правила Twitter.
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Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»

РБКвчера в 16:10

Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»

РИА Новостивчера в 13:03

Аккаунт конкурса «Лидеры России» заблокировали в Twitter

Известиявчера в 14:25

Администрация «Лидеров России» запросила Twitter о причинах блокировки аккаунта проекта

ТАССвчера в 14:10

Администрация «Лидеров России» запросила у Twitter причину блокировки

RT на русскомвчера в 14:34

«Лидеры России» отреагировали на блокировку аккаунта в Twitter

РЕН ТВвчера в 14:12

Конкурс «Лидеры России» заблокировали в Twitter

Lenta.ruвчера в 14:54
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:19, Ашберн
Общество

Усс заявил, что критический этап ликвидации ЧС в Норильске пройден

РИА Новости 01:44
Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 23:19
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Политика

Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО

REGNUM вчера в 08:29
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Происшествия

В Челябинске возбуждено дело о хищении 31 млн у дольщиков

Доступ1 01:43
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Политика

Поклонская захотела отправить Порошенко благодарственное письмо

РИА Новости вчера в 22:37
Энергетика

Правительство возьмет на себя 60% расходов при переводе машин на газ

Глава Минэнерго Александр Новак предложил увеличить субсидирование перевода автомобилей с бензина на газомоторное топливо.
Газета.Ru 01:38
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Общество

В июне число официальных безработных выросло на 16%

За каждую неделю июня в России регистрировалось примерно по 150 000 новых официальных безработных (за две недели июня общая численность официально зарегистрированных выросла на 16%).
KM.ru вчера в 10:50
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Финансы

Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета 14 июня в 23:00
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Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
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Здоровье

Названы помогающие защищать легкие от коронавируса продукты

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер назвали продукты, которые помогают защищать легкие от коронавируса, в беседе с изданием La Vanguardia.
Lenta.ru 01:31
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Общество

Минобороны анонсировало испытания вакцины от коронавируса на людях

Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в ближайшее время, они будут проводиться Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Известия 00:56
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Происшествия

Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

Национальная служба новостей вчера в 13:58
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Происшествия

Российские военные пострадали от взрыва заряда на полигоне

Lenta.ru 01:39
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

RT на русском 01:26
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Происшествия

Врач в Латвии обругал русскоговорящую пациентку

В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из них около 40% — русскоговорящие. В республике один государственный язык — латышский.
Известия вчера в 23:34
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Общество

В Тюмени отменен парад в честь 75-летия со Дня Победы

«Торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предварительно запланированы на 26 июля», — сообщили в пресс-службе.
NashGorod.ru вчера в 23:42
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат удвоенную зарплату

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 14:39
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Общество

Транспортный налог перераспределят среди саратовских районов по-новому

FreeNews-Volga 01:31
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru 14 июня в 23:21
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Армия и оружие

Турция начала военную операцию против курдов в Ираке

По информации телеканала TRT, в последнее время со стороны членов РПК якобы выросло число нападений на полицейские участки и пограничные поселения, поэтому было принято решение провести военную операцию для того, чтобы обезопасить население и границы страны.
RuNews24.ru вчера в 01:53
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Здоровье

Алкоголизм зависит от группы крови, такое открытие сделали ученые

Курьер. Среда. Бердск 01:40
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Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК вчера в 19:47
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Общество

Свердловский депутат пообещал Киркорову «теплый» прием из-за клипа про десантников

Певец Филипп Киркоров "запомнит на всю жизнь" свой очередной визит в Екатеринбург.
Уралинформбюро 02:07
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости 00:44
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки

В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.
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Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку в адрес Костюшкина

Несколько дней назад Собчак посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну признался, что в детстве был изнасилован.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
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Здоровье

В Алтайском крае умер еще один пациент с коронавирусом

Один человек с выявленным коронавирусом скончался за сутки в Алтайском крае, количество летальных исходов достигло 40, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 14 июня в 02:33
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Футбол

Лигу Европы доиграют в Германии

УЕФА определился с форматом доигровки Лиги Европы, сообщает Sky Sport Italia.
Общественная служба новостей вчера в 17:35
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