Политика
РИА НовостиTwitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»
Соцсеть 12 июня сообщила, что заблокировала и внесла в реестр предполагаемых пропагандистских сайтов более 32 тысяч учетных записей из разных стран. В частности, России приписывают 1152 аккаунта, которые, по мнению Twitter, связаны с сайтом "Актуальная политика".
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Общество
Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03:14
Происшествия
В США произошла стрельба во время демонстрации
RT на русском 02:26
Политика
В Южной Корее заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи
Министерство объединения Республики Корея во вторник подтвердило появившуюся ранее информацию о том, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон.
ТАСС 03:17
Здоровье
Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19
В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество
Выпускники стали меньше стремиться поступать в вузы
Желающих поступить в вузы среди российских выпускников за последние 10 лет стало меньше.
Газета.Ru 02:32
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
Происшествия
Адвокат заявил о «тяжелом самочувствии» Ефремова после ДТП
Адвокат Эльман Пашаев в рамках беседы с журналистами рассказал, как после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек, чувствует себя его подзащитный - актер Михаил Ефремов.
Аргументы недели 00:49
Политика
Посол США в Москве возмущён приговором Уилану
Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv вчера в 06:07
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Общество
Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости».
РБК вчера в 21:44
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 09:17
Финансы
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM вчера в 18:57
Общество
В России за сутки выявлено 8248 заразившихся коронавирусом, всего — 545 458
В России за последние сутки зарегистрировано 8248 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 82 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:34
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 123 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 16 июня выявлено 123 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:54
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
Российская газета 03:01
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
Экономика
Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис
РИА Новости вчера в 22:27
Гаджеты
Джон Проссер: складной iPhone на самом деле оснащён двумя экранами
Известный инсайдер Джон Проссер опубликовал новые данные о прототипе складного iPhone.
The GEEK 02:47
Финансы
Курс рубля к доллару обновил минимум июня
К 10:20 мск в понедельник 15 июня доллар подорожал на 23 коп. до 70,4 руб. — максимума начавшегося первого летнего месяца, но рубль остался стабилен к евро: европейская валюта торгуется на уровне закрытия торгов пятницы.
Вести.Ru вчера в 03:55
Футбол
Каррера рассказал, почему ему было грустно уходить из «Спартака»
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера признался, что уходил из «Спартака» в октябре 2018 года с грустью и чувством недоделанной работы.
Metaratings 03:21
Шоу-бизнес
Кети Топурия трогательно поздравила дочь с 5-летием
Кети Топурия поздравила дочь Оливию с 5-летием Добавим, что брак с бизнесменом Львом Гейхманов стал единственным в личной жизни Кети Топурия.
Вокруг ТВ вчера в 01:53
Здоровье
Кардиолог рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях
Корректировать пульс необходимо, поскольку при 90 ударах в минуту и выше у человека начинается тахикардия, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 03:18
Кино
Названный расистским фильм «Унесенные ветром» вернут на HBO Max
Культовый фильм 1939 года "Унесенные ветром" вернут в каталог онлайн-кинотеатра HBO Max.
РЕН ТВ вчера в 11:21
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 231 человека
Екатеринбург, 16 июня 2020, 10:41 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 231 пациента.
REGNUM 03:41
Политика
В Тбилиси задержан россиянин, готовивший заказное убийство
Власти Грузии подтвердили задержание россиянина по делу о подготовке заказного убийства.
Вести.Ru 03:22