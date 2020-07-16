Общество

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейTwitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль

Социальная сеть Twitter отреагировала на участившиеся атаки на аккаунты известных пользователей. Компания заблокировала все учетные записи, в которых за последние 30 дней отмечены попытки смены пароля. К расследованию о взломах уже подключились сотрудники ФБР.
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с чего всё началось
«В качестве меры предосторожности и меры реагирования для защиты безопасности людей мы предприняли следующий шаг: заблокировали все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней», — говорится в сообщении
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RT на русском15:55

Подробнее о событии

Twitter: разблокировка аккаунтов требует дополнительного времени

Газета.Ru17:47

Twitter заблокировал аккаунты с попыткой смены пароля за последний месяц

РБК16:46

Twitter блокирует пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней аккаунты

RT на русском15:55

У Twitter нет данных о том, что взломщики аккаунтов получили доступ к паролям

ТАСС16:18

Twitter блокирует аккаунты, пытавшиеся сменить пароль в течение 30 дней

РИА Новости16:12

Twitter заблокировал аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последнего месяца

Комсомольская правда16:03

Twitter заблокировал все сменившие пароли аккаунты после взлома

Коммерсантъ16:41
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
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Космос

В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы

Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что в России ведется разработка ядерного космического двигателя, благодаря которому станет возможным отправка кораблей за пределы Солнечной системы.
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Экономика

Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

РБК 22:51
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Lenta.ru 07:23
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Космос

NASA заподозрили в неоправданных тратах на корабль Orion

NASA Генеральный инспектор американского космического ведомства представил доклад, связанный с деятельностью NASA и строительством новейших кораблей Orion.
РЕН ТВ 22:24
Политика

Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине

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Российская газета 14:10
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Происшествия

Подпольные оружейные мастерские накрыли в Иркутской области

Газета.Ru 22:32
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Политика

Трутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время.
RT на русском 21:35
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Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
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Здоровье

Министр здравоохранения РФ встретился с главой Якутии

Глава Якутии поблагодарил руководство Минздрава России за помощь в противодействии вирусу и рассказал о ситуации в республике.
Московский Комсомолец Якутия 11:19
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Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
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Здоровье

Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 14:16
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Хоккей

Доус перешел в «Ак Барс» и не будет считаться легионером

Матч ТВ 14 июля в 11:04
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Финансы

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС 06:54
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Финансы

Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит

Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Газета.Ru 21:51
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Общество

Законопроект о преступлениях против пожилых граждан внесли в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому преступления против людей старше 75 лет будут считаться отягчающим обстоятельством.
Ридус 15:27
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Происшествия

На акции в поддержку «Нового величия» в Москве начались задержания

РБК 12:15
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Общество

В Благовещенске конфликт жильцов и застройщика перерос в настоящую войну

По словам жильцов, застройщик вторгается на частную территорию домов 63 и 63/1 по улице Шевченко.
Амур.инфо 22:50
Кино

Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

Телеканал 360° 09:29
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Политика

Потсдамская конференция прошла 75 лет назад

Последняя конференция лидеров «Большой тройки» — руководителей трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне (СССР, США и Великобритании) — открылась 17 июля 1945 года в Потсдаме (пригород Берлина).
Парламентская газета 18:12
Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

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REGNUM 12:40
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Политика

Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу

В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета вчера в 01:54
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Общество

В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов

12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз

Ольга Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз.
Газета Metro 12:49
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Армия и оружие

Армения и Азербайджан возобновили вооруженные столкновения на границе

Обстрелы в Тавушской области между военными Армении и Азербайджаном возобновились на границе Товузовского района Азербайджана и Тавушской области Армении.
Народные новости 00:34
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Общество

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
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