с чего всё началось

Социальная сеть Twitter отреагировала на участившиеся атаки на аккаунты известных пользователей. Компания заблокировала все учетные записи, в которых за последние 30 дней отмечены попытки смены пароля. К расследованию о взломах уже подключились сотрудники ФБР.

Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль

Финансы Рублю предсказали резкое укрепление к осени Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. 416

Космос В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что в России ведется разработка ядерного космического двигателя, благодаря которому станет возможным отправка кораблей за пределы Солнечной системы. 77

Экономика Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета. 651

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 141

Космос NASA заподозрили в неоправданных тратах на корабль Orion NASA Генеральный инспектор американского космического ведомства представил доклад, связанный с деятельностью NASA и строительством новейших кораблей Orion.

Политика Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании. 323

Политика Трутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время. 100

Здоровье Министр здравоохранения РФ встретился с главой Якутии Глава Якутии поблагодарил руководство Минздрава России за помощь в противодействии вирусу и рассказал о ситуации в республике. 1

Политика Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by. 126

Финансы В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки "Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин. 4

Финансы Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. 3

Общество В Благовещенске конфликт жильцов и застройщика перерос в настоящую войну По словам жильцов, застройщик вторгается на частную территорию домов 63 и 63/1 по улице Шевченко.

Политика Потсдамская конференция прошла 75 лет назад Последняя конференция лидеров «Большой тройки» — руководителей трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне (СССР, США и Великобритании) — открылась 17 июля 1945 года в Потсдаме (пригород Берлина).

Экономика Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. 14