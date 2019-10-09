Футбол
Sportbox.RU«Ты пожертвовал всем ради нас в финале ЧМ-2014». Шюррле пожелал удачи Швайнштайгеру
Желаю тебе всего самого хорошего в будущем, — написал Шюррле на своей страничке в Instagram. Швайнштайгер и Шюррле стали чемпионами мира в 2014 году в составе сборной Германии. Напомним, в финальном матче против сборной Аргентины (1:0) Швайнштайгер получил рассечение на лице, но продолжил встречу.
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Шюррле вспомнил, как играл на чемпионате мира-2014 вместе со Швайнштайгером
Спорт-Экспрессвчера в 15:39
«Ты пожертвовал всем ради нас в финале ЧМ-2014». Шюррле пожелал удачи Швайнштайгеру
Sportbox.RUвчера в 15:43
Шюррле: «Я помню финал ЧМ-2014, когда Швайнштайгер пожертвовал всем ради нас»
Бомбардир.рувчера в 16:00
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РИА Новости вчера в 18:40
Авто
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Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
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РБК 01:50
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Правительство РФ предложило нефтяникам Арктики новые льготы
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Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
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Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
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Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
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В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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Курс доллара вырос до 64,72 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,5 копейки и составил 64,72 рубля.
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В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
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РБК вчера в 07:26
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Экс-сенатор Арашуков назвал заказчиков своего уголовного дела
Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.
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В Челябинске три школьницы ушли из дома
Три школьницы пропали накануне в микрорайоне Новосинеглазово в Челябинске, одна из них уже вернулась домой, сообщили РБК в пресс-службе областного главка МВД.
РБК 04:28
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СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
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В Петербурге могут запретить детям ходить на квесты
Депутаты предложили прописать в законе определение квеста и запретить посещать экстремальные квесты детям до 14 лет.
Gazeta.SPb 04:16