Желаю тебе всего самого хорошего в будущем, — написал Шюррле на своей страничке в Instagram. Швайнштайгер и Шюррле стали чемпионами мира в 2014 году в составе сборной Германии. Напомним, в финальном матче против сборной Аргентины (1:0) Швайнштайгер получил рассечение на лице, но продолжил встречу.

«Ты пожертвовал всем ради нас в финале ЧМ-2014». Шюррле пожелал удачи Швайнштайгеру

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