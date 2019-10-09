Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Ты пожертвовал всем ради нас в финале ЧМ-2014». Шюррле пожелал удачи Швайнштайгеру

3 фото
Желаю тебе всего самого хорошего в будущем, — написал Шюррле на своей страничке в Instagram. Швайнштайгер и Шюррле стали чемпионами мира в 2014 году в составе сборной Германии. Напомним, в финальном матче против сборной Аргентины (1:0) Швайнштайгер получил рассечение на лице, но продолжил встречу.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Шюррле — Швайнштайгеру: «Помню финал ЧМ-2014, когда ты пожертвовал всем ради нас»

Sport24.ru00:51

Шюррле пожелал удачи Швайнштайгеру после завершения карьеры

Советский спортвчера в 16:20

Шюррле вспомнил, как играл на чемпионате мира-2014 вместе со Швайнштайгером

Спорт-Экспрессвчера в 15:39

Шюррле обратился к Швайнштайгеру: «Помню, как ты пожертвовал всем ради нас в финале ЧМ-2014»

Sports.ruвчера в 15:49

Шюррле — Швайнштайгеру: в финале ЧМ-2014 ты пожертвовал всем ради нас

Чемпионатвчера в 15:45

«Ты пожертвовал всем ради нас в финале ЧМ-2014». Шюррле пожелал удачи Швайнштайгеру

Sportbox.RUвчера в 15:43

Шюррле: «Я помню финал ЧМ-2014, когда Швайнштайгер пожертвовал всем ради нас»

Бомбардир.рувчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Кино

Том Холланд побрился налысо

Предполагается, что Том Холланд побрился налысо для своей предстоящей роли в новом фильме братьев Руссо «Черри».
ГЛАС.RU 03:38
Происшествия

Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре Кургана

Вести.Ru 04:57
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Здоровье

Какие продукты вымывают кальций из организма, сообщили специалисты

Специалисты сообщили, какие продукты могут вымывать кальций из организма и мешают усваивать этот микроэлемент.
Питерские заметки 02:49
Общество

Доктор Мясников перечислил неожиданные симптомы рака на теле человека

Во время своей передачи «О самом главном» Мясников назвал и необычные симптомы страшной болезни - зуд, сухость кожи по типу черного акантоза в области подмышек и под грудью, а также ихтиоз.
Вечерний курьер 06 октября в 08:38
Политика

Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb вчера в 04:50
Здоровье

Невидимый в России рак - Ученая Дина Степанова ищет лекарство от нейрофиброматоза

«360» поговорил с ученой и рассказывает, почему так важно искать лекарство именно в России.
Телеканал 360° 04:30
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Известия 02:39
Политика

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Особое возмущение митингующих вызвало то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в соответствии с протоколом мероприятия занял кресло спикера парламента.
РИА Новости вчера в 18:40
Авто

Для главы воронежского облизбиркома купили авто за 2,5 млн

Обозреватель Врн 03:15
Армия и оружие

ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе

Украинские силовики открыли огонь в районе Петровского в Донбассе, где планируется отвод сил.
Известия 04:19
Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07 октября в 07:11
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Экономика

Правительство РФ предложило нефтяникам Арктики новые льготы

Ряд проектов может получить отсрочку по выплатам Правительство РФ предложило нефтяникам новые льготы.
Правда УрФО 04:04
Шоу-бизнес

Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Общество

Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.
Известия 07 октября в 22:14
Хоккей

«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Чемпионат 01:10
Политика

Госдума приостановит командировки депутатов в США

Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Происшествия

В центре Петербурга автомобиль насмерть сбил туриста из Китая

ТАСС 04:53
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Финансы

Курс доллара вырос до 64,72 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,5 копейки и составил 64,72 рубля.
ТАСС 07 октября в 03:08
Политика

Против Порошенко завели новое дело

Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 03:59
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

RT на русском вчера в 08:09
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Политика

Экс-сенатор Арашуков назвал заказчиков своего уголовного дела

Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.
REGNUM 03:00
Происшествия

В Челябинске три школьницы ушли из дома

Три школьницы пропали накануне в микрорайоне Новосинеглазово в Челябинске, одна из них уже вернулась домой, сообщили РБК в пресс-службе областного главка МВД.
РБК 04:28
Происшествия

Фигурант «дела 27 июля» Подкопаев отказался от признательных показаний

РБК 04:55
Общество

СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Происшествия

СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве

Московский Комсомолец 03:16
Общество

В Петербурге могут запретить детям ходить на квесты

Депутаты предложили прописать в законе определение квеста и запретить посещать экстремальные квесты детям до 14 лет.
Gazeta.SPb 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бастиан Швайнштайгер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба MLS «Чикаго Файр». 8-кратный чемпион Германии и 7-кратный обладатель Кубка Германии. Долгое время был капитаном сборной Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник и нападающий дортмундской «Боруссии», выступающий на правах аренды за московский «Спартак».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное